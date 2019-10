Enrique Guzmán rechaza dueto con su nieta Frida Sofía: ‘No canto con cualquiera’

El distanciamiento entre Frida Sofía y su familia materna, parece agravarse con las declaraciones de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, quien rechazó la idea de hacer alguna colaboración musical con su nieta.

Esto sucedió, durante una entrevista en el programa “Hoy” de Televisa, cuando el padre de Alejandra Guzmán intentó desconocer a su nieta en su faceta como cantante.

Enrique Guzmán desconoció a su nieta como cantante. [FOTO: Instagram]

“Ahora que esta cantando tu nieta...”- comentaba Raúl Araiza, cuando fue interrumpido por Enrique Guzmán que preguntó: “¿Quién está cantando? No tengo idea, creo que canta con mariachi”.

Luego de ello, el conductor le pregunta sobre la posibilidad de cantar con Frida Sofía, algo que fue rechazado de forma rápida y tajante por el intérprete de “Payasito”.

No, ahorita no, hasta que no triunfe, no, yo no canto con cualquiera”, expresó despectivo el exesposo de Silvia Pinal, provocando risas nerviosas de los otros conductores, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Andrea Legarreta, quien rápidamente cambió de tema.

¿Porqué se distanciaron Frida Sofía y Enrique Guzmán?

Aunque la cantante de “Ándale” declaró que su abuelo es su familiar con el que mejor se lleva, esto no evito que el aludido se mostrara disconforme con los insultos y ofensas que su nieta le hizo a su hija, Alejandra Guzmán.

“Alejandra está viviendo un momento muy difícil por las tonterías de Frida”, declaró en una entrevista al programa “Sale el sol”, poniendo así en evidencia su distanciamiento con su nieta.

Reaccionando a ello, la joven, de 28 años, decidió exponer a su abuelo publicando las capturas de una conversación, en el que este le recrimina sus declaraciones en el programa “El Gordo y la Flaca”, donde la influencer desconoció el nacimiento de su primo Apolo Alejandro, hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, el pasado 30 de agosto.

Frida Sofía expuso una conversación con su abuelo, Enrique Guzmán. [FOTO: Captura Instagram]

Además de ello, Frida Sofía también publicó capturas de pantalla de como su tío, su madre la bloquearon de Instagram.

Frida Sofía expuso que su madre Alejandra Guzmán y su tío la bloquearon. [FOTO: Captura Instagram]

