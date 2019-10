Beto Ortiz y su consejo a Shirley Cherres luego que exporrista perdiera “EVDLV”

Shirley Cherres se presentó el último sábado como invitada en “El valor de la verdad”, donde sorprendió a miles de televidentes con revelaciones íntimas sobre los encuentros amorosos que habría tenido con personajes como Nicola Porcella, Reimond Manco, y hasta el excongresista Salvador Heresi.

A pesar de dar a conocer episodios de su vida privada en “El valor de la verdad”, la exporrista del Sport Boys no logró llevarse nada de dinero a casa, ya que perdió todo cuando llegó a la pregunta 15, en la que negó que el futbolista mexicano Mauro Lainez haya sido su “amante más ardiente”. Al analizar su respuesta, el polígrafo detectó esta respuesta como falsa.

Tras ver que Shirley Cherres no podría llevarse un solo sol a casa, Beto Ortiz le dio las gracias por haber tenido el valor de confesarse en televisión nacional.

“Cuando un concursante pierde, todos nos quedamos abatidos, no hay otra posibilidad, lo lamento muchísimo. Gracias por haber estado aquí y habernos abierto las páginas de tu vida”, le dijo.

Shirley Cherres confiesa affaire con Reimond Manco

El consejo de Beto Ortiz para Shirley Cherres

Beto Ortiz también aprovechó este momento para aconsejarle a Shirley Cherres que se ame mucho más y que no crea ciegamente en todo lo que le digan.

“Te mostraste como una persona que, a pesar de todo, se ilusiona, se enamora del ser humano y lo dices de manera pública por lo que te haría más vulnerable. Mi consejo es que te quieras un poquito más. Ámate un poco más, de hecho el doble, ya no creer mucho en la gente, no todo el mundo tiene ese buen corazón, no puedes admitir que todos son como tú”, manifestó el polémico periodista.

Shirley Cherres le responde a Beto Ortiz

Tras escuchar los comentarios de Beto Ortiz, Shirley Cherres le aseguró al conductor que tiene un gran amor por sí misma y precisó que, a partir de ahora, intentará no ser tan ingenua.

“Han conocido bastante sobre mí, tener un programa que te de el tiempo para que la gente te conozca. Créeme que yo me amo muchísimo”, expresó Cherres.