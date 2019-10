Roberto Martínez tras confesiones de Shirley Cherres: “Soy una persona que olvida lo pasado”

Roberto Martínez rompió su silencio luego de que Shirley Cherres asegurara en “El valor de la verdad” que tuvo un affaire con él hace varios años.

El exesposo de Gisela Valcárcel sorprendió con las declaraciones que dio para “Válgame Dios” tras las confesiones de la exporrista del Sport Boys.

Al ser consultado sobre si recordaba haber besado a Shirley Cherres cuando él era un famoso futbolista peruano, el exjugador respondió: “Me imagino, si lo ha dicho, claro que sí, pues. Era un inocente chibolo en esa época yo y ella, me imagino que más".

Roberto Martínez

En “El valor de la verdad”, Shirley Cherres dijo que Roberto Martínez se hizo pasar por un importante empresario para poder conocerla. Sin embargo, él aseguró no recordar cuando fue la primera vez que estuvo frente a frente con ella.

“En verdad, no me acuerdo exactamente cómo la conocí, pero si es mi pata, la quiero mucho", señaló. "Es una chica súper, ha estado por acá por Chiclayo, en un restaurante, pero yo no estaba ahí así que ni siquiera pude verla”, añadió.





El exfutbolista explicó que no ve a Cherres hace bastantes años. Sin embargo, precisó que si mantienen comunicación por redes sociales.

“No la veo fácilmente, quince años fácil, pero si la tengo en el facebook, nos hemos hablado por ahí, súper chevere, bacán. Me felicito cuando nació mi hijo”, relató.

Finalmente, cuando le volvieron a preguntar si besó o no a Shirley Cherres, Roberto Martínez dio una peculiar respuesta. “Yo soy una persona que olvida lo pasado, rápidamente. No lo niego, pero lo olvido”, expresó.

Roberto Martínez

Shirley Cherres confiesa que tuvo intimidad con Roberto Martínez

Shirley Cherres afirmó en “El valor de la verdad” que Roberto Martínez hizo prácticamente de todo para conocerla. La exporrista contó que ambos empezaron a salir y la pasaron muy bien juntos. Además, calificó al exjugador como un “caballero” y dijo que le pareció una persona muy divertida.