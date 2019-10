Novio de Janet Barboza niega romance con Shirley Cherres [VIDEO]

Durante la última edición de ‘El Valor de la Verdad’, Shirley Cherres hizo picantes revelaciones de su vida amorosa, una de estas fue asegurar que mantuvo un romance con Miguel Bayona, prometido de Janet Barboza. Ante esto, la pareja de la presentadora hizo su descargo en ‘Válgame Dios’ donde negó haber mantenido relación amorosa alguna con la exporrista.

Karla Tarazona hizo la introducción al tema asegurando que antes de mostrar el descargo de Miguel Bayona, consultaron a Janet Barboza si estaba de acuerdo con esto, teniendo una respuesta positiva de parte de la conductora del espacio de espectáculos.

PUEDES VER: Shirley Cherres confesó amorío con pareja de Janet Barboza

Ante esto, Miguel Bayona se mostró sorprendido por las palabras de Shirley Cherres, asegurando que sí salieron en un par de ocasiones, pero que nunca tuvieron un encuentro amoroso.

“Estoy un poco sorprendido de las declaraciones de Shirley (Cherres). Creo que cada uno tiene un enfoque... Es verdad que salimos, almorcé un par de veces, pero eso no califica como un affaire”, y agregó: “Debo aclarar que nunca he estado en un lugar privado con ella; las pocas veces que la he visto ha sido en lugares públicos”.

Ante esto, el panel de conductores se dirige hacia Janet Barboza, consultando sobre las explicaciones que Miguel Bayona le dio cuando se enteró de las declaraciones de Shirley Cherres.

“Más que una explicación, él me dice ‘conozco algunas personas de la farándula’. Me dice que conocía a Shirley, me contó lo que sucedió hacía tiempo, que salieron dos veces a almorzar y, bueno, que salieron a comer ceviche”.

Shirley Cherres aseguró que tuvo un romance con Miguel Bayona

Sin embargo, Janet Barboza reveló que aun así las palabras de Shirley Cherres le causaron intriga: ”Me llamó la atención que el día sábado ella dijera que tuvieron un affaire; voltee como el exorcista y le pedí que me explicara”.

Ante esto, un Miguel Bayona que mantuvo la seriedad en todo momento tuvo que soportar el cuestionamiento de Karla Tarazona quien quiso saber si llegó a besarse con Shirley Cherres, a lo que este responde que no, más cuando le replican del por qué la exporrista afirma lo contrario, el prometido de Janet Barboza contesta.

"Nunca estuve en un lugar privado con Shirley. Sí fuimos a almorzar. Si a ella le ha parecido que la he besado me alegro por ella, no la voy a desmentir, un caballero no tiene memoria”.

Luego de esto, los conductores trataron de ir un poco más allá al asegurar que si salieron en más de una ocasión es porque existió un interés de su parte: “Mi interés no era romántico. Me despertó curiosidad. Cualquier persona disfrutaría de una conversación con ella”, aseguró la pareja de Janet Barboza.

Shirley Cherres en 'El Valor de la Verdad'

En ese sentido, cuando Janet Barboza es preguntada si le cree a Miguel Bayona, esta respondió que sí: “No me he molestado para nada. Me contó de esa situación. Sí le creo porque ya me lo había contado. Eso fue hace cinco años”.

Sin embargo, Miguel Bayona relató que, de hecho, la conductora de ‘Válgame Dios’ sí se molestó cuando Shirley Cherres lo mencionó en ‘El Valor de la Verdad’.

“Estábamos camino a un evento y veíamos ‘El Valor de la Verdad’ por celular. La verdad, ni idea que pasaría eso. Cuando pasó, Janet volteó y me miró con una cara. Salí del carro a comprarme agua... tanto así (estaba molesta) que quería que me regrese de Cañete en bus”.

Luego de esto, Miguel Bayona confirmaría que a pesar de las revelaciones de Shirley Cherres en ‘El Valor de la Verdad’ aún seguían comprometidos; en tanto que Janet Barboza aseguró que ello no afecta su relación ya que tuvo lugar mucho antes que empezaran a salir.