Sebastián Yatra y Tini Stoessel: El origen de su historia de amor

A mediados del 2019, Sebastián Yatra y Tini Stoessel confirmaron su romance después de semanas de especulaciones y coquetas publicaciones en redes sociales, que hicieron delirar a sus seguidores.

El cantante colombiano y la actriz argentina se conocieron a finales del 2018. En aquel entonces, Martina Stoessel mantenía una relación con el exjugador de fútbol, convertido en modelo, el español Pepe Barroso Silva, con quien vivió una tormentosa relación.

No obstante, cuando se hizo publica la noticia de su rompimiento, Tini Stoessel se negó a hablar sobre los motivos.

“Las razones son muy íntimas. Pero no hubo conflicto. Todo se resolvió tras mucho diálogo y con todo el cariño”, declaró en una entrevista a la revista Gente.

Tras ello, Sebastián Yatra y Tini Stoessel se volvieron a juntar para la producción del videoclip del tema “Cristina”, lanzado el 21 de marzo en YouTube.

La química entre ambos era más que evidente, y esto aumentó los rumores de un romance, que parecieron confirmarse durante el concierto en el Luna Park, en abril, cuando el colombiano invitó a la argentina al escenario para interpretar juntos su tema, y terminar con un beso.

“Un beso robado que me llegó al alma”, declaró después la intérprete de “Consejo de Amor” y “Libre Soy”.

Sebastián Yatra

En Instagram, los seguidores de ambos artistas llenaban sus publicaciones con preguntas sobre si eran o no pareja. No obstante, ellos prefirieron no responder.

Aun así, Sebastian Yatra seguía publicando fotografías de ambos en situaciones muy cariñosas, y hasta fueron captados besándose en un avión.

Sin embargo, la confirmación oficial de su relación no se produjo hasta inicios de junio cuando el cantante de “Runaway” posteó una foto de los dos juntos. Rápidamente, la aludida respondió en su cuenta de Instagram con otra foto y la declaración: “Te Amo”.

Sebastian Yatra no perdió el tiempo para responder: “Yo a ti Martina”.

Sebastián Yatra

Luego de hacerlo oficial, la pareja no oculta sus muestras de amor. E incluso, el cantante llegó a declarar en una entrevista en julio, lo que esperaba de esta relación.

“Voy a entregarlo todo y también sacar el tiempo para que sea siempre una relación bonita y sana, en la que podamos construir y también vernos bastante; pero, al mismo tiempo, no descuidar nuestras carreras”.