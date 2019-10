Critican al esposo de la hija de José José por polémico mensaje durante homenaje

El esposo de la hija de José José, Sarita Sosa, se pronunció a través de Instagram en el día del funeral del cantante.

La pareja se ha ganado miles de detractores en México, pues se informó que ellos habrían empeorado la salud del artista y lo habrían manipulado durante años.

Pese a las críticas, Yimmy Ortiz, esposo de Sarita Sosa, lamentó la muerte del cantante con emotivas palabras sobre su relación con él. El joven se refirió al José José como “papito”, lo que generó molestia en redes sociales.

"Descansa en paz, papito. Gracias por los momentos bellos que logramos compartir. Aún no puedo creer que te nos adelantaste. Nos vemos al rato. Disfruta del cielo en compañía de Dios, Margarita, tu familia y amigos", escribió el joven momentos antes de que comenzara el homenaje a José José.

Algunos usuarios especulan que el mensaje de Yimmy Ortiz podría haber causado molestia al hijo mayor José Joel, quien durante el homenaje pronunció un discurso en el que se llamó como “el único hijo varón” de José José.

"Tengo a mi hermana Marysol, a mi hermana Sarita, pero por mandato divino sigo siendo el único hijo de José José y esa responsabilidad la comparto con todos ustedes, porque así me enseñó mi padre, mi madre; ustedes son parte de mi familia", finalizó el primogénito del cantante.

Critican a Sarita Sosa por tomarse ‘selfies’ con fans

La hija menor de José José volvió a ser punto de críticas en las redes sociales, pues durante el homenaje para despedir a ‘El Príncipe de Canción’ en Miami, ésta se tomó algunas selfies junto a los fans.

“Devastada pero con selfies; las fotos de Sarita en el homenaje a José José”; “¿es en serio ? Sarita tomándose selfies con las personas de ahí, está bien, lo que no me parece es que sonría, pos no que mucho llanto”; “Sarita Sosa se toma selfies durante el homenaje a José José”, se leen en algunos comentarios.