Michelle Soifer y Tilsa Lozano tuvieron tensa discusión en vivo

Michelle Soifer se cansó que todos se inmiscuyan en su vida privada. En la reciente emisión de “El artista del año”, la cantante tuvo un cruce de palabras con Tilsa Lozano, quien supuestamente le habría calificado mal en su presentación a la ‘Sol’ por motivos personales.

La exparticipante de “Esto es Guerra” no dejó pasar la oportunidad para dejar en claro que ella sabe de quien toma los consejos y hasta donde puede tolerar la interferencia con su vida íntima. Además, se ofuscó porque cree que le están dando una baja calificación por el escándalo mediático en el que se vio envuelto recientemente por su expareja Kevin Blow.

“Quiero aclarar muchas cosas, el día que me sentenciaron estaba molesta y no es que yo no tome los consejos que me dan, pero tengo cuatro semanas seguidas que me vienen diciendo lo mismo. Yo siempre le pido a Giusepe que me acompañe. Para mí es incómodo que todo el tiempo me digan que la gente se está colgando de ti. Eso no tiene nada que ver con la presentación que tuve aquí”, manifestó con evidente incomodidad Michelle Soifer.

En ese contexto, la cantante indicó que las calificaciones han sido afectadas por sus acciones personales y aseguró que sabe en qué momento aplicar los consejos que le dan.

Tras las declaraciones de la ‘Sol’, Tilsa Lozano se sintió aludida y pidió a la concursante de “El artista del año” que le mire a la cara al momento que le responda.

“Vamos a desmenuzar las cosas, paso por paso para que no quede confusión. Las cosas que yo te dije, mírame, mírame, así nos miramos a la cara, te las dije antes en el pasillo, ¿sí o no? Sin cámaras. Dos días antes te los dije: ‘Ten cuidado, ten cuidado'", indicó la ex ‘Vengadora’.

Al ver que las cosas se estaban saliendo de control, Gisela Valcárcel tuvo que intervenir e indicó que el programa “El artista del año” está hecho para entretener, por ello se disculpó con el público.

Tilsa Lozano revela cuánto le puso a Michelle Soifer por su presentación

La ex ‘Vengadora’, Tilsa Lozano, admitió que calificó con 9 a Michelle Soifer, para evitar que se siga creyendo que el jurado de “El artista del año” está puntuando de manera personal a cada uno de los concursantes.