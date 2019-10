Joker recauda US$ 234 mllns y tendría secuela

Redacción Fama

Joaquin Phoenix sorprendió a los espectadores en más de una sala de cine de Estados Unidos. Vistiendo una cómoda polera oscura, pantalón negro y zapatillas, el protagonista de Joker se paró delante de la pantalla y saludó a los fans. “Espero que les haya gustado. No me digan si no les gustó. Incluso si lo hicieran, no quiero saberlo. Pero muchas gracias”, bromeó el actor voceado al Óscar por interpretar al príncipe del crimen.

Esto sucedió durante el primer fin de semana de la película de Warner Bros. que hasta el momento ha recaudado US$ 93.5 millones en EEUU (y a nivel mundial 234 millones), a pesar de los cuestionamientos y pese a tener calificación R en algunos países, es decir, solo para el público adulto.

Además de taquillera, Joker alcanzó buena puntuación de la crítica, por ello, no fue extraño que Phoenix hable de la posibilidad de filmar la secuela. “Parecen interminables las posibilidades de hacia a dónde podemos ir con el personaje. No hubiera pensado que este sería mi papel soñado, pero honestamente ahora no puedo dejar de pensar en él. Hablé mucho con Todd (Phillips) sobre qué más podríamos hacer trabajando juntos en general, pero también específicamente sobre si hay algo más con Joker que sería interesante, así que terminó siendo el papel de mis sueños”.

En agosto, el director Todd Phillips decía: “Si Warner viene a nosotros y nos dice: ‘¿Saben qué, chicos? Pueden pensar en algo...’. Bien, pues tenga la sensación de que él y yo podríamos hacer cosas realmente ¡wow!”.