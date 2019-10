Jeicy Pérez a Christian Cueva: “Espero su denuncia sentado y con ansias”

La ex pareja de Chris Soifer, Jeicy Pérez utilizó su cuenta de Instagram para desafiar al seleccionado peruano Christian Cueva, quien amenazó con demandarlo por asegurar que mantuvo un romance con la hermana menor de Michelle Soifer, estando casado con la madre de sus hijos Pamela López.

El cantante dominicano ha demostrado no temerle a las amenazas de Christian Cueva, pues se encuentra muy seguro de las pruebas que dice tener sobre el romance de su ex pareja Chris Soifer y el futbolista, “Espero su denuncia sentado y con ansias” escribió en Instagram.

“Pero es sí, no quiero que cuando saque las pruebas a su debido tiempo vengan con otra historia de pepito”, continuó Jeicy Pérez.

Cabe mencionar que tras las acusaciones de infidelidad, Christian Cueva se comunicó vía telefónica con el programa “Mujeres al mando” para dar sus descargos.

“Yo no tuve ninguna relación con la señorita, es una conocida para mí (…) La conocí por un amigo en común (…) Ella me escribió a mi Instagram para preguntarme cómo era México, me dijo que ella quería estudiar allá”, dijo muy mortificado el volante de la selección peruana.

Si él (Jeicy) tiene alguna prueba tal como lo dijo, eso lo veré yo legalmente. Lo que él está diciendo es mentira (…) Eso (que tuvo un romance con Chris Soifer estando casado) va a tener que comprobarlo y lo vamos a arreglar en otro lado”, sentenció el deportista.

Esta no sería la primera vez que Christian Cueva es relacionado con una chica de la farándula, pues meses atrás, el examigo de Rosángela Espinoza, Antonio Tafur, reveló para el programa de Magaly, que el futbolista habría querido salir con la popular “Chica selfie”.