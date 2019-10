Yahaira Plasencia tras salidas con Jefferson Farfán: “Si nos ampayan no tengo problemas”

Yahaira Plasencia ha regresado al Perú luego de un mes promocionando su nuevo tema ‘Y le dijo no’ por el Caribe, México y los Estados Unidos. La salsera ya se encuentra dando shows en nuestro país y aseguró no estar preocupada si la vuelven a captar al lado de Jefferson Farfán, a pesar de los fuertes rumores que aseguran han retomado su relación amorosa.

A su salida de uno de sus conciertos, Yahaira Plasencia fue abordada por las cámaras de ‘Mujeres al mando’, donde la salsera fue preguntada por su carrera musical, pero también por el viaje a Cuba donde estuvo acompañada de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia regresa al Perú tras una gira promocional

Sin mostrar la incomodidad de ocasiones anteriores, Yahaira Plasencia, con una sonrisa en el rostro contestó la pregunta:

“De ese tema no pienso hablar. Ya dije lo que tenía que decir. Lo hemos pasado super bien, me he divertido un montón en grupo, en amigos y todo chévere”, pero agregó: “No tengo nada que decir. Y si nos ampayan o no (con Jefferson Farfán), ¡Bacán! no tengo problemas, ya nos ampayaron muchas veces”.

Sin embargo, cuando la periodista trajo a colación las constantes declaraciones de Melissa klug quien, incluso en tono sarcástico, le deseó buena suerte a Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, la salsera, sin perder la calma replicó: “A todo el mundo le deseo felicidad”.

Yahaira Plasencia contenta tras gira promocional

En cuanto a su reciente gira de promoción de su nuevo tema, donde muchos aseguran que Jefferson Farfán le habría pagado al productor Sergio George para que dirija su carrera, esta aseguró que:

Yahaira Plasencia confesó que está en salidas con Jefferson Farfán

“Dicen que me pagan la carrera y eso es tonto. No solo a mí me causa risa, sino a Sergio (George) también. A Sergio nadie le puede pagar nada. Ni yo ni nadie. Él es un productor top que ficha artistas. Es imposible”, explicó la salsera.

En ese sentido, Yahaira Plasencia aseguró que tener a Sergio George como respaldo ha sido muy beneficioso para su carrera por las oportunidades que se le presentan: “Con Sergio (George) se han hecho varias cosas. Creo que Sergio pertenece a la cadena Univisión y ahí me han abierto las puertas. Pude conocer a gente de ahí, los ejecutivos y productores”.

Yahaira Plasencia y Sergio George

Pero Yahaira Plasencia se explaya destacando lo importante que es la influencia del afamado productor estadounidense: “... Sergio es tan conocido y pertenece a la cadena Univisión que a él le abren las puertas de par en par. Igual en Telemundo”.