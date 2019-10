Fotos íntimas de Luciano Castro fueron enviadas a otra mujer

Las fotos de íntimas de Luciano Castro siguen causando polémica en las redes y en los medios argentinos. Según un periodista cercano a la pareja, el actor se tomó esas selfies para enviárselas a una mujer que no sería su esposa Sabrina Rojas.

"Se las mandó a una señorita con la que se habrían encontrado en otro tipo de situaciones, y acá la voy a cortar", aseguró el periodista Ulises Jaitt.

"Esa señorita me hizo escuchar un audio, y no quiero agregar más nada. Yo tengo la certeza de que no lo hackearon, que la foto se la pasó a una señorita", agregó.

Cabe resaltar que el actor de telenovelas y su esposa iniciaron su relación en el 2010, hace tres años se casaron; sin embargo, no todo fue felicidad, la pareja sufrió una fuerte crisis el verano pasado, las imágenes serían de esa fecha.

¿Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron?

El año pasado, Sabrina y Luciano atravesaron una fuerte crisis que los distanció como pareja durante varios meses. Sin embargo, la modelo y el actor permanecieron juntos en Mar del Plata, y durante todo el verano, por sus hijos.

"No la pasamos tan mal como se contó. Vivimos bajo el mismo techo, había una armonía en la casa... Se vivió un como lío hacia fuera, mucho más que en la pareja", señaló Rojas, en ese entonces.

Sabrina Rojas pide que no compartan foto íntima

Tras hacerse viral las fotos de su esposo desnudo, Sabrina Rojas se pronunció por primera vez: “A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho”

“Y solo tengo para decir ‘Gracias Dio (sic) por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años’. Alabado sea Castro”, finalizó el mensaje de Sabrina Rojas en Instagram.

Sin embargo, en su última publicación, dejó la ironía y se mostró en contra de las polémicas imágenes. "Si a tu celular llega una imagen o video que expone, humilla o vulnera la intimidad de las personas, no lo compartas. Sé respetuoso, las víctimas sufren. Sé parte del cambio", se lee en el texto de la también actriz.

Luciano Castro lamenta violación a su privacidad

El actor, de 44 años, le confesó al periodista Ángel De Brito que lamentaba ver las fotos por sus hijos. “Me dijo que no le importa que lo vean desnudo pero que sentía mucha pena por sus hijos”, señaló.