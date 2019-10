Christian Cueva teme lo peor: “¡Nada dura para siempre! Tengo que ser hombre y afrontar"

Christian Cueva dio la cara luego que Chris Soifer dejara entrever en “El valor de la verdad” que habían tenido un ‘affaire’ con el seleccionado. “¿Tuviste un ‘affaire’ con Christian Cueva?”, preguntó Beto Ortiz, pero la hermana mayor de la ex chica reality tocó la botonera para evitar que hable sobre el tema.

En la reciente emisión de “Mujeres al mando”, mediante un enlace telefónico, el seleccionado peruano mostró su preocupación por el momento que está pasando su relación con Pamela López, con quien se casó el pasado mayo por civil.

“Estuve mal, me equivoqué, estuve triste ver a mi familia sufrir, eso me mata (...) No quiero destruir mi familia, no quiero perder a mi familia y eso es lo que voy a buscar de hoy en adelante, acabando con estos temas”, expresó Christian Cueva.

En otro momento, el jugador del Santos FC admitió que quiere revertir todo lo que ha perjudicado su carrera y a su hogar.

Christian Cueva y Pamela López. (Foto: Instagram)

“¡Nada dura para siempre! Lo que me queda hacer es poder revertir esta situación, que para nada es bueno, sobre todo para mí y mi familia (...) Tengo que ser hombre y afrontar esta situación, y lo voy hacer como lo estoy haciendo ahora, por mí y mi familia. El error fue ocasionado por mí y no me lo voy a perdonar mientras ellos no estén tranquilos”, externalizó el seleccionado.

Finalmente, Christian Cueva aseguró que su esposa Pamela López está triste por la situación que están viviendo. “Está triste, está triste por toda esta situación que estamos pasando (...) El apoyo de ella hacía mí yo lo siento. Yo no puedo seguir con esto”, reveló.

Christian Cueva y Chris Soifer fueron amantes, lo asegura exnovio Jeicy

El seleccionado peruano aseguró que no tuvo ninguna relación con la hermana de Michelle Soifer; sin embargo, la expareja de Chris Soifer se encargó de desmentirlo en reciente entrevista. “Estoy asegurando lo que yo vi, yo lo tengo en el celular”, manifestó Jeicy.