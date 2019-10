Christian Cueva responde a Chris Soifer por supuesto romance que tuvieron

Christian Cueva no se quedó callado y salió a hablar del supuesto romance que tuvo con Chris Soifer en el programa “Mujeres al mando”. El seleccionado peruano lamentó haberla conocido a la hermana de Michelle Soifer.

Mediante un enlace telefónico, el jugador del Santos FC presentó sus descargos por el bien de su matrimonio con Pamela López. El seleccionado expresó que no dejará que dañen su hogar, menos que mientan sobre el idilio que habría tenido con la ex chica reality mientras su esposa estaba embarazada.

PUEDES VER Christian Cueva y Chris Soifer fueron amantes, lo asegura exnovio Jeicy

Chris Soifer

Christian Cueva pidió disculpas y aseguró que nunca debió conocer a Chris Soifer. Además, aclaró que no conoció a la popular ‘Sol’.

En otro momento, el seleccionado pidió disculpas por encontrarse en este tipo de problemas que estarían afectando a su carrera deportiva. “En algún momento estuve mal e hice daño a mi familia”.

Christian Cueva rompe su silencio y asegura que no tuvo relación con Chris Soifer. (Foto: captura)

“Yo no me perdonaría que ella en algún momento no esté a mi lado”, manifestó el seleccionado sobre su esposa Pamela López.