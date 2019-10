Biografía y canciones de Bruno Mars por su cumpleaños número 33

Bruno Mars es un rostro conocido en la industria musical y su éxito es indiscutible a donde quiera que vaya. Actualmente, el cantante de 33 años es número uno en su género, pero llegar a la cima no ha sido tarea fácil para este jovencito nacido en Hawái.

Mars comenzó a crear música desde muy temprana edad y actuó en muchos escenarios de su pueblo natal. A lo largo de su niñez realizó imitaciones de grandes artistas, pero principalmente de Elvis Presley.

PUEDES VER Obesidad de Bruno Mars pudo ser causado por su novia, según fans

Tras graduarse de la escuela secundaria, Bruno Mars notó que tenía un futuro prometedor y se mudó a Los Ángeles, California, para cumplir sus sueños.

Después de muchos esfuerzos para llegar a la cima, Mars llegó a ser reconocido como artista en solitario después de prestar su voz y haber co escrito los coros para las canciones “Nothin’ on You” de B.o.B, y “Billionaire” de Travie McCoy. También coescribió los éxitos internacionales “Right Round” de Flo Rida, “Wavin’ Flag” de K’naan y “Fuck You!” de Cee Lo Green.

Al ver que su música tenía gran aceptación, el 4 de octubre de 2010 lanzó su álbum de estudio debut, “Doo-Wops & Hooligans”. Logró colocar en la mejor posición de Billboard Hot 100 los sencillos “Just the Way You Are” y “Grenade”. Su segundo álbum fue “Unorthodox Jukebox”, con el que logró llegar a la primera posición de la misma lista con las canciones “Locked out of Heaven” y “When I Was Your Man”.

¿Quién es Bruno Mars?

Bruno Mars es un cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense. Ha llegado a vender más de 170 millones de copias a nivel mundial lo que lo hace uno de los artistas con más ventas. Además, él cuenta con 7 de sus canciones dentro de los sencillos más vendidos del mundo.

La música de Mars se caracteriza por mostrar una amplia variedad de estilos e influencias y contiene elementos de géneros musicales variados. Ha trabajado con una variedad de artistas de diferentes géneros.

¿Dónde nació Bruno Mars?

Peter Gene Hernández, conocido como Bruno Mars, nació un 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái.

Cuando era niño fue muy influenciado por artistas como Elvis Presley y con frecuencia se hacía pasar por este artista desde una edad temprana. Mars también incorpora sonidos inspirados en el reggae, funk, R&B, hip hop, rock, entre otros.

¿Cuántos años tiene Bruno Mars?

El 8 de octubre de 2019, el cantante Bruno Mars cumplirá 33 años de edad.

Mars también forma parte del trío de compositores bautizados como The Smeezingtons, formado junto a Philip Lawrence y Ari Levine. Ha escrito letras para una decena de artistas como Sugababes, Adele, Flo Rida, Cee Lo Green y Taemin, integrante del grupo SHINee.

Las mejores canciones de Bruno Mars

“Just The Way You Are” de Bruno Mars

“The Lazy Song” de Bruno Mars

“That’s What I Like” de Bruno Mars

“Treasure” de Bruno Mars

“24K Magic” de Bruno Mars

“Locked Out Of Heaven” de Bruno Mars