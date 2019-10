Bella Thorne y la vez que difundió sus fotos íntimas tras amenazas de hacker

Hace poco más de tres meses, la actriz estadounidense Bella Thorne, sufrió una filtración de fotos íntimas cuando se encontraba en un yate con su pareja. Los responsables: unos insensatos hackers que no tuvieron reparo en amenazarla con difundir sus intimidades en las redes sociales.

Sin dejarse acobardar, la exchica Disney no se dejó intimidar y publicó ella misma sus osadas fotos. Thorne no quiso sentirse controlada por alguien más, y es por eso que tomó la radical decisión.

A través de Twitter, la directora de cine para adultos expuso sus íntimas fotografías. Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos", escribió en un mensaje en la mencionada red social.

Bella Thorne y su pareja en un yate.

La actriz adjuntó screenshots de las conversaciones con el presunto hacker, quien alegó que tenía fotos y videos íntimos de ella. Así también, le dejó un mensaje a su extorsionador y explicó a sus seguidores sus motivos por el cual los compartió.

"Me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial [...] Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás", expresó.

Algunas imágenes filtradas de Bella Thorne.

Este acto ocasionó un sinfín de reacciones en sus redes sociales y cientos de mensajes de apoyo. Sin embargo, muchos piensan que su polémico desnudo fue parte de una estrategia de publicidad para promocionar su última película estrenada hace unas semanas.

La estrella norteamericana también agregó que había denunciado la filtración con las autoridades, ante las amenazas del hacker.

El mensaje de Bella Thorne.

Bella Thorne no fue la única actriz víctima de cibercriminales

Años atrás, muchas famosas actrices de Hollywood como Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza y Kate Upton sufrieron el robo de sus fotos privadas, que fueron publicadas posteriormente en la web.

Bella Thorne.

La protagonista de 'Passengers' fue la más afectada. "Solo porque soy una figura pública, solo porque soy actriz, no significa que haya pedido esto", dijo a la revista Vanity Fair tras la publicación de sus fotos íntimas.

"Es mi cuerpo, y debería ser mi elección, y el hecho de que no sea mi elección es absolutamente desagradable", sentenció.

Tiempo después, el pirata informático que había usurpado las imágenes del móvil de la actriz, fue capturado y a ocho meses de prisión.

Jennifer Lawrence.

Bella Thorne y sus sorprendentes revelaciones

Este martes 8 de octubre, Bella Thorne cumple 22 años. Durante el último año ha sido centro de la noticia por su decisión de incursionar en el cine para adultos, como directora y productora de este tipo de industria cinematográfica.

La ahora estrella de Pornhub también declaró, tiempo atrás, que abusaron de ella cuando era una adolescente. Dichas revelaciones surgieron tras la polémica de abusos sexuales de Harvey Weinstein y Kevin Spacey en 2017.

“Abusaron de mí sexual y psicológicamente desde que recuerdo hasta que cumplí 14... cuando por fin tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme a esperar. Toda la maldita noche. Esperando a que alguien se aprovechara de mí otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice”, escribió Bella Thorne.