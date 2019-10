El conflicto entre los Melon Music Awards 2019 y los Asia Artist Awards 2019

Los organizadores de la gala MelOn Music Awards 2019 anunciaron que la premiación se realizará el sábado 30 de noviembre en el estadio de béisbol Gocheok Sky Dome, ubicado en Seúl, Corea del Sur.

Esto podría significar un problema –tal como apunta el portal SAOstar- debido a la proximidad con los Asia Artist Awards 2019, a realizarse cuatro días antes, el 26 de noviembre en Vietnam, China.

La cercanía en las fechas podría significar un obstáculo para la asistencia de los artistas del mundo del kpop y los doramas, porque no les daría un margen de tiempo adecuado para desplazarse y cumplir con sus otras actividades programadas.

También resulta complicado organizar la logística en aquellos artistas que realizaran presentaciones en vivo en ambos eventos, porque significaría un mayor desplazamiento de personal y elevarían los costos, sin contar que necesitarían ensayar horas extras en cada escenario.

Por el momento, los MelOn Music Awards organizados por la compañía Kakao M (antes conocida como Seoul Records, YBM Seoul Records y LOEN Entertainmen), a través de su tienda de música online, MelOn, no han confirmado su alineación de artistas a presentarse este años, aunque se espera que concurran los grupos BTS, iKON, Wanna One, The Boyz, Momoland, BTOB, BlackPink, como en la gala del 2018.

Asia Artist Awards 2019: Fanáticos hacen colas para adquirir boletos

A poco más de un mes para el evento musical, las colas de fanáticos alrededor del estadio My Dinh (Hanói) crecen cada día con la esperanza de adquirir una entrada.

Asia Artist Awards 2019: Fans iniciaron con las colas desde las 3:00 a.m. [FOTO: Instagram]

Aunque los tickets también se pueden comprar en línea, los fans prefieren hacer colas para poder recibir los regalos destinados a los 200 primeros compradores, que incluyen carteles firmados por el actor y cantante del grupo k-pop Wanna One, Ong Seong Woo y el álbum autografiado LOONA.