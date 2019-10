Luciano Castro y Sabrina Rojas: una tormentosa historia de amor

La relación de Luciano Castro y Sabrina Rojas entra en una nueva crisis luego que se conociera que el actor habría compartido fotos y videos donde se le ve desnudo a una mujer que no es su esposa y cuya identidad no ha sido aún identificada. Sin embargo, esta nueva crisis no sería la primera de un romance que ha estado en constantes idas y vueltas.

Ambos se conocieron en 2009, cuando Sabrina Rojas ingresó a última hora al elenco de la adaptación teatral de “Valientes”. En aquella ocasión, Luciano Castro era uno de los actores más requeridos del medio argentino.

Luciano Castro y Sabrina Rojas

Y aunque hubo atracción entre ambos personajes, no les estaba permitido estar juntos ya que Luciano Castro, en ese momento, había terminado su relación con la conductora radial Elizabeth Vernaci, mientras que Sabrina Rojas estaba en amores con Juan Pablo Inigizian, con quien llevaba cinco años.

Oficializan romance

En 2010, se supo del romance entre Sabrina Rojas y Luciano Castro cuando se les vio muy acaramelados en una serie de fotos, pero no sería hasta marzo de dicho año cuando la pareja hizo oficial la relación.

Luciano Castro y Sabrina Rojas están desde 2010

Sin embargo, ni bien comenzaron la relación también empezaron los problemas. Una de estas sucedió en 2011 cuando Luciano Castro rodaba ‘Herederos de una venganza’, pero esto no fue impedimento para que ambos comenzaran a convivir.

En 2012, Luciano Castro hablaría a ‘Crónica’ sobre la decisión de convivir mientras atravesaban por un mal momento como pareja.

Luciano Castro y Sabrina Rojas han tenido dos hijos

“Todo el mundo pasa por dificultades. No somos máquinas ni computadoras. Somos tipos de carne y hueso, con nuestras cosas a favor y en contra. Con blancos, negros y grises. No tenemos que tapar nada. Somos lo que somos, lo demás es fantasía que se genera para las lucecitas de colores. Hoy cumplo dos años de vínculo con Sabrina y estamos muy bien”.

Luciano Castro y Sabrina Rojas formalizan compromiso

A pesar de ello, la pareja daba señales de mayor madurez y en 2012 tuvieron a su primera hija, Esperanza, etapa que coincidió con un repunte profesional en la carrera actoral de Luciano Castro al participar en producciones como ‘Sos mi hombre’ o ‘Señores papis’. Luego de ello llegaría el segundo hijo, Fausto.

Luciano Castro, Sabrina Rojas y sus hijos

En 2016 Luciano Castro y Sabrina Rojas decidieron llevar su compromiso hacia un siguiente nivel al decidir contraer matrimonio con una ceremonia íntima. El actor llegaría a asegurar: “Casado con hijos. Feliz... me casé con el gran amor de mi vida... ¡Felicidad!”

Ese año también sería muy importante para Sabrina Rojas pues participaría en ‘Bailando’, hecho que no solo la expuso mediáticamente, sino también forzó que salieran a la luz algunos detalles de su vida íntima al lado de Luciano Castro y sus hijos.

Sabrina Rojas en 'Bailando'

¿Hackearon a Luciano Castro y Sabrina Rojas?

Pero, a pesar de estos periodos de estabilidad, las crisis maritales no fueron ajenas a la pareja, de hecho, a finales de 2018 se pensó que esta se encontraba en su recta final cuando Sabrina Rojas usó Instagram para publicar un misterioso mensaje en sus historias.

“Por fin me voy a librar... te voy a sacar la careta... Te respeté mucho tiempo... Lloré... Y callé... Lamento todo lo que va a suceder después...”

Luciano Castro

Dicho mensaje seguía con lo siguiente: “... No por vos, por la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona... Sobre todo, tres que te ‘admiran’. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y pudo seguir... Alguien lo tiene que parar. Mirá cómo me pongo. Por suerte tengo testigos”, finaliza el misterioso mensaje de Sabrina Rojas.

Sin embargo, la actriz volvería a usar las redes sociales para aclarar que todo se debió a una interceptación que sufrieron sus redes sociales como las de Luciano Castro.

Sabrina Rojas

“Gracias a todas las personas que se están preocupando, me explota el teléfono. No suelo estar despierta a esta hora, pero tanto a Luciano como a mí nos hackearon las cuentas”.

Pero muchos dudaron que esto se haya debido a hackers, ya que solo un mes después, en enero de 2019, la pareja anunció su separación, pero esto duraría hasta febrero cuando son vistos juntos nuevamente.

Luciano Castro y Sabrina Rojas

Luciano Castro y sus fotos comprometedoras

Sin embargo, la relación de Sabrina Rojas y Luciano Castro volvió a entrar en una nueva crisis cuando se supo que el actor, supuestamente, habría compartido unas fotos íntimas a otra mujer. La actriz respaldó a su esposo en todo momento.

“A todos los que me preguntaron si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes ¿talentos? Sí, claro que las vi... y solo tengo que decir ‘Gracias Dios’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años”, afirmaría la esposa de Luciano Castro en Instagram.

Se filtraron imágenes íntimas de Luciano Castro

Pero, aunque Luciano Castro ha asegurado que esto corresponde a un hackeo, últimamente, el conductor Ulises Jaitt replicó esto afirmando que dichas fotos habrían sido enviadas por el propio actor a otra mujer que no era su esposa.

“Se las mandó a una señorita con la que se habrían encontrado en otro tipo de situaciones, y acá lo voy a cortar... Esa señorita me hizo escuchar un audio y no quiero agregar más nada. Yo tengo la certeza de que no lo hackearon, que la foto se la pasó a una señorita”.