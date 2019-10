Ana María Polo impactada por testimonio: “La técnica del ‘pedalazo’ es la mejor del mundo”

Ana María Polo protagonizó hilarante episodio en pasada emisión de “Caso Cerrado”, el cual tuvo como título “Sexo extrarápido”. La litigante pidió a la conductora de Telemundo que le conceda el divorcio de su pareja, quien no le hacía feliz en la intimidad.

“Doctora Polo, si le digo, usted no me va a creer. 70 segundos contados, 5 minutos por la nueva técnica sexual (...) Tiene eyaculación precoz doctora Polo. Él pensó que iba a ser así todo el tiempo y que yo no me iba a dar cuenta”, explicó la esposa que llegó hasta el set de Telemundo a exponer su difícil situación marital.

“En ese momento me meto en Internet y consigo esta técnica, de una pareja que tiene la misma situación de nosotros. Ellos tienen la técnica sexual llamada el ‘pedalazo’ (...) Doctora, llevo cinco años en lo mismo y llevo solo cinco meses con esta técnica y ha sido lo mejor del mundo”, acotó la litigante.

En su defensa, el esposo de la demandante argumentó el motivo de la difícil situación que le orilló a estar en el programa “Caso Cerrado”.

“Ella se da cuenta con el tiempo. Ella con tal de ayudarme, se mete en Internet y encuentra la técnica del ‘pedalazo’. Funciona doctora, pero es una tortura, es una tortura China, porque los chinos son los que se amarran”, explicó el acusado.

Pese a lo tedioso que resulta ser esa técnica sexual, la esposa exige que su pareja continúe usando ese método que mejora su relación íntima; caso contrario, prefiere separarse de su cónyuge.

¿Qué es el ‘pedalazo’? Según el litigante, es una práctica que une accesorios que van adheridos al órgano masculino y así evitar que tenga una eyaculación prematura durante el coito.

Especialista explicó el correcto uso de la curios técnica sexual. (Foto: captura)

En el curioso caso tuvo que intervenir una especialista para explicar de qué trata dicho método. La avezada profesional explicó que la técnica se llama “restricción testicular”, cuya ejecución había sido errónea en la pareja.

Ana María Polo, presentadora de “Caso Cerrado”, negó la demanda y sugirió que ambos vayan a tomar una terapia de pareja. Además, pidió que vayan a un ‘sex shop’ para buscar algunos juguetes sexuales que les ayude en la intimidad.

