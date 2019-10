Thelma Fardin pide condenen de una vez al actor Juan Darthés por violarla

La actriz argentina Thelma Fardin viene cobrando cada vez más relevancia en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram lidera una campaña por los derechos de las mujeres, al tiempo que mantiene un proceso legal contra el actor Juan Darthes, a quien acusó a finales del 2018, de agredirla sexualmente cuando tenía 16 años.

El hecho habría ocurrido en 2007, cuando el actor de 45 años (en aquel entonces), la violó durante una gira por Nicaragua.

A fines de 2018 Thelma Fardín denunció por violación a Juan Darthes. Tras ella, otras actrices se animaron a contar su experiencia negativa con el actor. [FOTO: Instagram]

Al hacerse pública la noticia, Juan Darthés viajó a Brasil con su familia. Días después, Carla Lescano –media hermana de Thelma Fardin- aseguró que esta tenía problemas psiquiátricos desestimando así su denuncia. Esto provocó un enfrentamiento mediático entre ellas.

Sin embargo, tras negar el hecho inicialmente, la defensa del actor de “Simona”, optó por cambiar de estrategia argumentando que “todo fue consentido”.

Ahora, en una entrevista para el diario El Liberal (publicada el 1 de octubre), la actriz de 26 años expresó su confianza para que se dicte condena contra el actor.

“La verdad, es que hay pruebas más que suficientes para acusarlo, así que confío en que la Justicia lo condene".

Tras enterarse de la denuncia, Juan Darthés decidió iniciar una demanda por calumnias e injurias contra la actriz. [FOTO: Instagram]

Thelma Fardin pide la legalización del aborto

La intérprete de la telenovela juvenil “Divina, está en tu corazón” es una de las caras más reconocibles del colectivo Actrices Argentinas, donde también figuran Verónica Llinás, Griselda Siciliani, Carla Peterson, Lali Espósito, Muriel Santa Ana, Nancy Duplaá, Cecilia Roth y Dolores Fonzi, en apoyo al proyecto de ley de acceso legal, seguro y gratuito del aborto en Argentina.

En su cuenta de Instagram, documenta su trabajo como activista en la marcha de los pañuelos verdes en Chile y Argentina, al tiempo que promocionada su libro “El Arte de no callar”.

La exposición de su caso, la actriz Thelma Fardín se convirtió en activista por los derechos de las mujeres. [FOTO: Instagram]

En una de sus últimas publicaciones –realizada a finales de setiembre- la actriz expresó a través de un extenso post Thelma Fardin expresa sus puntos para sacar el tema de la clandestinidad.

“El aborto es una cuestión política, porque es la desigualdad social lo que condena a las mujeres a la clandestinidad. El aborto no va a dejar de existir porque lo niegue el estado; las religiones, o aquellos que no soportan la emancipación del cuerpo de la mujer. No deja de existir porque no lo veas, y tampoco nadie va a obligarte a abortar si no es tu deseo”, expresó.