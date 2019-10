Susy Díaz sobre su viaje a China: “El dinero se recupera y seguiré viajando”

Susy Díaz es una de las personalidades peruanas con mayor número de seguidores y la actriz cómica aprovecha esta popularidad para seguir creciendo en Instagram, red social donde ya superó los 150 mil seguidores.

Todo lo que comparte la celebridad nacional resulta ser muy comentado por sus fans y recientemente viene dando de qué hablar por las distintas fotografías que publicó de su viaje a China.

Según se puede ver en el Instagram de Susy Díaz, la artista nacional tuvo un largo viaje para conocer los lugares más turísticos de la República Popular China.

Además, la actriz cómica decidió dar un mensaje lleno de reflexión a sus fans, donde los animó a conocer el mundo.

“Llegué a República Popular China. El dinero lo recupero con el tiempo y así seguiré viajando más”, expresó Susy Díaz como descripción de una de sus fotografías.

Además, Susy Díaz señaló que se mantendrá desconectada por unos días porque se encuentra sin Internet. “Estoy incomunicada en China, pero veo el lado positivo para desestresarme acá. No hay redes sociales, no hay Facebook, Instagram y Twitter. Estoy con el wifi del hotel. Dios mío, cualquier cosita en Lima me lo hacen saber con mi hermanito José Arbulú”, escribió en Instagram.

La excongresista peruana no solo es conocida por sus apariciones en la pantalla chica, ella también se ha ganado el corazón de los peruanos por mensajes como: “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”.