Shirley Cherres sobre encuentro íntimo con Reimond Manco: “Después me enteré que se había casado”

Durante su participación en “El Valor de la Verdad”, la exporrista Shirley Cherres dejó en evidencia a más de un personaje del mundo futbolístico, sobre quienes narró hilarantes anécdotas íntimas.

Fue precisamente la pregunta número dos, la que dejó sorprendidos a todos los televidentes pues involucraba al mediocampista de Sport Boys, Reimond Manco.

¿Tuviste un choque y fuga con Reimond Manco? preguntó el conductor Beto Ortiz, a lo que Shirley Cherres respondió con un rotundo “sí”.

La exporrista calificó al futbolista como “un chico lindo y genial”, a quien conoció a través de conversaciones por Facebook.

Shirley Cherres confiesa affaire con Reimond Manco

Según narró Shirley Cherres, Reimond Manco fue a su casa el año pasado porque quería brindar por su cumpleaños, “Lo recibí en la sala, es lindo, me empezó a contar cosas divertidas, yo me reía y bueno brindamos”, señaló.

“Entre risas y risas él se para y me da un beso, yo me quedé sorprendida obviamente y me preguntó si me gustó. Sí besas bien le respondí y luego todo seguía y seguía”, continuó Shirley Cherres ante la sorpresa de sus amigos.

La exporrista aseguró que pasó buenos momentos en compañía de Reimond Manco y hasta le colocó un 15 de nota. “Pasó lo que tenía que pasar, besa muy bien”, señaló.

Sin embargo, salta a la vista la época en que se dio el encuentro íntimo entre Shirley Cherres y Reimond Manco, pues se produjo el año pasado, semanas antes de que el futbolista del cuadro rosado contrajera matrimonio con la madre de sus dos hijos Lilia Moretti.

Reimond Manco y su matrimonio con Lilia Moretti

El 12 de diciembre del año 2018, el futbolista Reimond Manco se casó con la madre de sus hijos Lilia Moretti , después de casi 4 años de relación. A la celebración acudieron algunas figuras del espectáculo como el salsero Josimar, quien compartió instantáneas de la boda a través de sus redes sociales.