Usuarios critican a Salvador Heresi por “amorío” con Shirley Cherres

Las polémicas declaraciones de Shirley Cherres en ‘El Valor de la Verdad’ asegurando que tuvo un supuesto “encuentro” con el excongresista Salvador Heresi ha causado mucho revuelo y los usuarios de las redes sociales no han dejado pasar la ocasión para pedirle explicaciones al exalcalde.

Luego que Shirley Cherres contara su supuesto “encuentro” con el político, Salvador Heresi no ha dado declaración ni publicación alguna con su versión oficial sobre los hechos. Sin embargo, los cibernautas que nunca perdonan nada, han aprovechado las plataformas virtuales no solo para preguntarle por este hecho, sino también para hacerle crueles comentarios al exparlamentario.

Desde ayer en la noche, usuarios de Twitter han hecho caso omiso a las publicaciones de Salvador Heresi relacionadas con la actualidad política del Perú para recordarle su supuesto “romance” con Shirley Cherres.

Algunas de estas dicen: “¿Qué tal tu choque y fuga con la Cherres? ¿Y tu esposa? ¿Dónde está la moral y las buenas costumbres?”, “Hoy duermes en el sofá ¡Bien, Shirley! Para que vean los grandes moralistas, tremendos pe****os que son”, “mejor habla de tu choque y fuga con Shirley Cherres, está más interesante”, “la que va a mostrar resultados es tu esposa botándote de la casa por sacarle la vuelta con Shirley Cherres”.

Estos comentarios han sido el deleite en Twitter obteniendo muchos me gusta, retweets y una serie de comentarios con el mismo cariz. Hasta el momento, Salvador Heresi no se ha dado a la labor de responder a estos usuarios.

Shirley Cherres en EVDLV

Cuando Shirley Cherres se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ de Beto Ortiz relató todas las infidencias de sus romances con personalidades de la farándula, el fútbol y la política peruana, entre los cuales el más destacado fue Salvador Heresi con quien la ex porrista aseguró tuvo un supuesto “choque y fuga”.

Pero ¿Qué es lo que dijo Shirley Cherres sobre su amorío con Salvador Heresi?

Beto Ortiz preguntó: “¿Tuviste un choque y fuga con el congresista Salvador Heresi?”, a lo que Shirley Cherres relató: “Se presentó, yo pensé que era una broma, me invitó a almorzar un día, iba a cocinar para mí, me dijo ‘te mereces eso y mucho más’. Me mandó a recoger para ir a su departamento”.

Sin embargo, el relato no acabó ahí, ya que Shirley Cherres detalló lo que sucedió en dicho encuentro con Salvador Heresi: “... De ahí otro vinito más y otro vinito más, te desestresa. Ya había atracción y estuvimos. Me gustó cómo besaba también”.