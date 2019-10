Shirley Cherres confiesa si secuestró al ‘Puma’ Carranza

La exporrista Shirley Cherres se presentó el último sábado en “El valor de la verdad”, donde sorprendió al revelar una serie de episodios que involucran a personajes de la farándula local, entre ellos, José Luis, el ‘Puma’ Carranza.

Cherres finalmente reveló cuál fue el origen del rumor que apuntaba a que ella había secuestrado al exfutbolista en su departamento, hace ya varios años.

Shirley Cherres y el 'Puma' Carranza

Según contó la exporrista del Sport Boys, el mismo amigo que le presentó a Jefferson Farfán fue a visitarla a su departamento y la sorprendió al aparecer junto a José Luis ‘El Puma’ Carranza, quien no se encontraba en sus mejores condiciones. “Él tenía una cara que (demostraba que) se sentía muy mal, muy triste. Para lo único que él habló fue para poner un CD de Gianmarco de música criolla”, contó en el programa de Latina.

Además, dijo que cuando le reclamó a su amigo por aparecer en su departamento con otra persona sin su consentimiento, este le explicó que lo hizo porque el ‘Puma’ Carranza se encontraba atravesando un momento bastante difícil.

“Era un problema bastante fuerte. Yo me quedé sorprendida por lo que escuché...A mi me daba pena, (pensaba) ¿qué le digo?, ¿cómo lo ayudo?”, expresó la exporrista, quien precisó que tanto el exfutbolista como su amigo llegaron a su departamento luego de tomar unas cervezas.

Shirley Cherres contó en “El valor de la verdad” que su hermana pidió que los dos se retiraran y ambos se fueron. Luego no supo nada de ellos, hasta un día después. “Al día siguiente me llama una periodista y me pregunta “Shirley, ¿es verdad que has secuestrado al ‘Puma’ Carranza? A mi me pareció gracioso, me reí y corté la llamada”, relató.

“Yo no sé si alguien los vio entrar a mi depa, pero se perdió 3 días, ¿a dónde se habrá ido los 3 días? Todo el mundo creía que yo lo tenía amarrado a mi cama porque los periodistas estaban en la puerta de mi departamento”, añadió la exporrista.

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de que el ‘Puma’ Carranza haya usado un supuesto secuestro como coartada, ella respondió: “Su esposa dijo que había salido tres días con otros dos futbolisstas más, pero ahora, a través de este programa se va a dar cuenta que estuvo un momento en mi departamento”, precisó.

Shirley Cherres y el 'Puma' Carranza

Shirley Cherres revela qué relación tuvo con Jefferson Farfán

Shirley Cherres admitió en “El valor de la verdad” que el futbolista Jefferson Farfán fue su amigo con derechos. “Pasó lo que pasó... y tengo un buen recuerdo, la verdad. él iba a mi departamento”, expresó la exporrista del Sport Boys en el programa conducido por Beto Ortiz.

Según comentó, su amistad con la ‘Foquita’ Farfán inició hace muchos años, incluso antes de que este viajara a Holanda.