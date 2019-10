Shirley Cherres y la pregunta que la hizo perder en ‘El Valor de la Verdad’ [VIDEO]

Shirley Cherres se presentó en ‘El Valor de la Verdad’ y contó todos los detalles de sus romances con diversas personalidades del mundo del espectáculo, el fútbol y la política. Sin embargo, y a pesar de los hilarantes momentos que relató la exporrista, esta se quedó con las manos vacías cuando en la pregunta 15 el polígrafo dijo que su respuesta fue falsa ¿Cuál fue esta pregunta?

Beto Ortiz lanzó la pregunta: “¿Ha sido Mauro Lainez tu amante más ardiente?”, a lo que Shirley Cherres responde “No”, a lo que el polémico periodista replica: “Acabas de volver a cambiar tu respuesta ante el polígrafo. Dijiste que sí y ahora nos dices que no”.

Shirley Cherres perdió en la pregunta 15

Ante esto, el presentador vuelve a repetir la pregunta, a lo que Shirley Cherres se retracta y contesta “Sí”. Sin embargo, la voz en off sorprendería a todos cuando dice “Falsa”, lo que dejó atónito hasta al propio Beto Ortiz, mientras la ex porrista repetía que no era cierto que mentira su respuesta.

Ante esto, Beto Ortiz toma la palabra y le recuerda a Shirley Cherres algo importante sobre retractarse de las respuestas ante el polígrafo:

“En tu respuesta anterior te dije piénsalo bien, porque cuando los concursantes cambian de respuesta dan marchas y contra marchas...”

Oídas estas palabras, Shirley Cherres intenta explicar el por qué se retractó en más de una ocasión al considerar si el jugador mexicano fue su amante más ardiente:

Shirley Cherres aseguró que Mauro Lainez si fue su amante más 'ardiente'

“Lo que pasa es que vinieron a mi sentimientos de rabia, frustración al enterarme que era una persona casada. Evidentemente, dije que no, pero si se trataba de la intimidad fue el más perfecto, ninguna de las personas con las que estuve antes le llegaba a la uña del pie porque fue perfecto. Fue mi descripción total”.

Sin embargo, Beto Ortiz mostró su pena ya que pensaba que Shirley Cherres avanzaría mucho más como concursante de ‘El Valor de la Verdad': “Me quedo con un mal sabor de boca, porque siento que idealizas a esta persona y tu percepción de él está obnubilada... Pero cuando has respondido ante el polígrafo dijiste que sí”.

Mauro Lainez fue el último romance de Shirley Cherres

A lo que Shirley Cherres culmina explicando el motivo de lo anterior dicho: “Lo cambie aquí porque, justo me tocaste donde aún más me duele y al reiterarme la pregunta dije que sí era el más ardiente. El más todo, a diferencia del hombre de mi vida, no”.