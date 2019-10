Shirley Cherres confiesa que mantuvo intimidad con Salvador Heresi

Shirley Cherres confesó que tuvo intimidad con el excongresista Salvador Heresi en su departamento. Además, la exporrista del club Sport Boys reveló entre sus romances a otro reconocido personaje de la política peruana en “El valor de la verdad”.

El periodista Beto Ortiz lanzó la séptima pregunta: “¿Tuviste un choque y fugo con el excongresista Salvador Heresi?”. A lo que ella respondió: “Sí”

Luego, Shirley Cherres detalló cómo se dio su primer encuentro íntimo con el también exalcalde del distrito de San Miguel. “Se presentó, yo pensé que era una broma, me invitó a almorzar un día, iba a cocinar para mí, me dijo ‘te mereces eso y mucho más’. Me manda a recoger para ir a su departamento”, inició.

“De ahí otro vinito más y otro vinito más, te desestresa, ya había atracción y estuvimos, me gustó cómo besaba también”, agregó.

Shirley Cherres: ¿Quién fue su primer enamorado?

Al responder por la fugaz relación con Salvador Heresi, Shirley Cherres se refirió a otro reconocido exalcalde de Lima. Se trata de Luis Bueno, quien fue burgomaestre de la ciudad de Chosica en siete periodos consecutivos hasta el año 2017.

“Mi primer enamorado fue un alcalde, a los 19 años. Él tenía 33 años, alcalde de Chosica (Luis Bueno)”, reveló en el sillón rojo. La exporrista aseguró que lo que la terminó por conquistar fue su labor social y su entrega por el cargo del distrito.

Según Shirley Cherres, el exalcalde Luis Bueno fue su primer enamorado.