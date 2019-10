Sheyla Rojas casi arruina cabello de Brunella Horna en su spa

En una hilarante secuencia de “Estás en todas”, Sheyla Rojas visitó a Brunella Horna en su spa. La popular ‘Shey Shey’ aprovechó para pedirle una oportunidad como la nueva socia de su negocio.

La exsaliente de Fidelio Cavalli presentó un divertido video donde acude al centro laboral de la pareja de Richard Acuña para proponerle la sociedad.

PUEDES VER: Patricio Parodi olvida cumpleaños de Sheyla Rojas y causa reacción en programa

La joven empresaria no aceptó en una primera instancia, sin embargo, pidió a la presentadora pasar una prueba, para determinar si es apta para el trabajo o no.

Sheyla Rojas tuvo muchas fallas, y además, casi quema el cabello de Brunella. A pesar de poner todo su esfuerzo en convencerla, fue descartada cualquier posibilidad de trabajar juntas por tan inaceptable inexperiencia.

PUEDES VER: Antonio Pavón critica a Sheyla Rojas tras relación con millonario Fidelio Cavalli

¿Sheyla Rojas promociona productos “bamba”?

La conductora Magaly Medina reveló que los productos que las chicas realities e ‘influencers’ como Sheyla Rojas, Ivana Yturbe e Korina Rivadeneira promocionarían productos “bamba” de prestigiosas marcas.

El programa de la periodista investigó el precio de los bolsos, carteras y prendas de vestir, las cuales descubrieron que su precio es mucho menor a lo que cuesta originalmente.

Hemos descubierto que nos tenían engañadas estas chicas que lucen todas su carteras, zapatillas, correas de marca. Realmente son réplicas que vienen de China", expresó la conductora.

Sheyla Rojas responde a quienes la llaman “interesada”

La conductora de “Estás en todas” confirmó hace unas semanas, durante un acto social, que se encuentra disfrutando de su soltería.

En la conferencia de prensa que ofreció, Sheyla Rojas no quiso aclarar si está saliendo con otra persona. “No tengo porqué dar explicaciones a nadie, es mi vida personal”, comentó.

En otro momento de la rueda de preguntas, la influencer habló respecto al apelativo de “interesada”. "Yo sé lo que soy, sé la mujer que soy, sé las cosas que he conseguido a base de mi esfuerza, nunca he necesitado de nadie. Soy una mujer que trabaja, una mujer que aspira a mucho más, no me conformo”, respondió.