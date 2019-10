Rodrigo González se expone con otro hombre tras terminar con Sean Rico

Luego que Rodrigo González “Peluchín” anunció el fin de su relación sentimental en una entrevista con María Pía Copello, el exconductor de “Válgame Dios” decidió viajar hacia Europa para celebrar sus 40 años de edad.

Según se pudo ver en sus Instagram Stories, Rodrigo González celebró a lo grande en compañía de amigos. Además, el expresentador de Latina compartió una instantánea junto a Unai de Mateos, un reconocido estilista profesional.

“Tiempo de margaritas”, escribió González como descripción de su fotografía.

Ambos se lucieron muy felices en la instantánea y se dejaron ver con copas de licor en la mano.

En otro post de Instagram, la personalidad peruana compartió una fotografía al lado de su amigo Pablo Menor.

Según se pudo ver en la imagen, Rodrigo González disfrutó de una cena en compañía de su amigo.

Rodrigo González anunció el fin de su relación

El controvertido conductor confirmó de su historia de amor con su novio Sean Rico en una entrevista con María Pía Copello, para su canal de YouTube.

Esta confesión se dio cuando Rodrigo González dejó entrever que Sean Rico habría tenido dudas sobre su futuro juntos. “Soy entregado. Yo pienso que, si uno elige a una persona para caminar juntos, para ser compañeros de vida, es para eso... No vas a estar ‘¿y si mañana?’, no. Si lo elegiste, el pollo viene con papas, así es la cosa”, expresó.

“Siempre he sido blindado en mi vida con amor y las cosas que me pasan y me siguen pasando, son todas decisiones propias, yo he decidido esto, lo otro y que quiero para mi vida”, agregó.