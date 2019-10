Macarena Vélez aconseja a mujeres: “Hay que ser fuertes y denunciar. Eso las hace más valientes”

Hace unas semanas, Macarena Vélez regresó a formar parte de “Esto es Guerra” tras la polémica denuncia que hizo contra el abogado Adolfo Bazán por tocamientos indebidos.

La modelo pudo retornar a la competencia del reality de América TV y, recientemente, se animó a dar una entrevista en la que habló acerca de cómo logró sobrellevar el terrible episodio que vivió por causa del letrado.

Según dijo, se dio cuenta de que tenía muchos motivos para sentirse bien y que, gracias a ello, tomó fuerzas para seguir adelante. con su vida.

“No ha sido fácil, es complicado, pero no soy una persona negativa, soy positiva. Me he reinventado y digo: ‘por qué voy a desperdiciar un día estando triste si tengo salud, mi familia está bien’. Así que voy para adelante, el tiempo todo lo cura y yo ocupo mi mente en otras cosas”, señaló en una entrevista para el diario Trome.

Macarena Vélez olvida a Said Palao

En ese sentido, la chica reality precisó que es necesario que las mujeres que sean víctimas de este tipo de incidentes alcen su voz de protesta para que los culpables sean sancionados. “Hay que ser fuertes y denunciar. No sientan vergüenza ni temor al qué dirán, den la cara que eso las hace más valientes”, indicó.

Macarena Vélez continúa sintiéndose indignada por el hecho de que Adolfo Bazán se haya propasado con ella en una discoteca. “Hasta ahora no puedo creer que exista una persona así”, manifestó.

Cabe precisar que a Adolfo Bazán se le han dictado cinco meses de prisión preventiva, debido a que tras la denuncia de Macarena Vélez, otras mujeres también salieron a denunciar al abogado.

Macarena Vélez habla sobre su separación con Said Palao

En otro momento de la entrevista, Macarena Vélez se refirió al término de su relación con Said Palao, con quien estuvo poco antes de que sucediera el incidente con Adolfo Bazán.

“Las cosas pasan por algo. Siento que por el momento necesitamos un respiro y preguntarnos si soy yo lo que él quiere o si es él lo que yo quiero”, precisó.