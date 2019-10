Peruana finalista de “La Voz Kids”, edición Estados Unidos, superó el cáncer

“Reporte Semanal” presentó una larga entrevista que se realizó a Francheska Olazábal, peruana finalista de “La Voz Kids” Estados Unidos. En conversación con el programa dominical, la joven cantante reveló que venció el cáncer tras una larga lucha de quimioterapias.

Según narró la joven artista, ella comenzó a sentir los síntomas de su enfermedad cuando participaba en el reality estadounidense. Francheska Olazábal sufría de fuertes dolores en el estómago al llegar a la etapa final de “La Voz Kids” y en un inicio trató de medicarse con analgésicos.

“Un día después del programa desperté y tenía un dolor inmenso. Yo no me podía mover de la cama... Siempre tenía un dolor, pero ya me había acostumbrado. Recuerdo que me desperté en una ambulancia y ya me estaban llevando al hospital”, narró.

“En ese entonces me dijeron que tenía un tumor en el páncreas y me lo tuvieron que extirpar”, agregó.

Además, la talentosa cantante señaló que en ese entonces tuvo que hacer una pausa a sus sueños para tratarse y vencer el cáncer.

“Fue una tristeza porque recién empezaba mi carrera musical, iba grabar un disco y finalmente todo se canceló”, dijo Francheska Olazábal.

Francheska Olazábal luchó contra el cáncer y ahora está dispuesta a conquistar los escenarios. Foto: Captura Latina.

Tras vencer el cáncer y los tratamientos, Francheska Olazábal regresó a los escenarios con mucha más fuerza.

Francheska Olazábal anuncia su regreso a los escenarios. Foto: @francheskaolazabal.