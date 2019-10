Kylie Jenner y Tyga son captados juntos en discoteca

Kylie Jenner, de 22 años, fue captada ingresando al club Hyde Lounge de West Hollywood, la noche del sábado 5 de octubre. En el lugar se encontraba presente el rapero Tyga, de 29 años.

La socialité intentó pasar desapercibida al hacer su arribo al lugar alrededor de la 1 a.m., acompañada de su hermana Khloé Kardashian, una amiga y su guardaespaldas, siendo captada cuando descendía sonriente del autobús de fiesta.

PUEDES VER: Kris Jenner sacó a Kendall y Kylie Jenner del colegio para que se enfoquen en ser celebridades

Kylie Jenner llegando al club nocturno. [FOTO: Instagram]

Por su parte, Tyga ingresó al club nocturno antes de la medianoche. Y se retiró al promediar las 2 a.m., siendo fotografiado mientras manejaba su Ferrari acompañado por su amigo Alexander Edwards, el novio de la cantante Amber Rose.

Tyga retirándose de la discoteca una hora después de la llegada de Kylie Jenner. [FOTO: Instagram]

Este encuentro parece confirmar los rumores de un posible romance entre Tyga y Kylie Jenner, quienes terminaron su relación en 2017, después de tres años de noviazgo.

En aquel entonces, la socialité expresó que el motivo de su relación habría sido porque “todo se volvió muy serio”, siendo ella aún muy joven.

“Entre Tyga y yo no sucedió absolutamente nada malo. […] No hubo ninguna pelea. Decidimos, bueno, yo decidí que soy muy joven. No quiero mirar atrás dentro de cinco años y sentir que me perdí algo”, expresó en aquel entonces Kylie Jenner en su reality show “Life of Kylie”.

Ahora, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” vuelve ser tema de titulares al anunciar a inicios de setiembre su separación del rapero Travis Scott, padre de su hija Stormi, y luego ser captada saliendo de madrugada del estudio de grabación en Sunset Marquis, donde se encontraba Tyga.

Sobre ello, la magnate de Kylie Cosmetic se pronunció rápidamente en Twitter negando que se hubiera encontrado con su ex.

Kylie Jenner asegura que acabó su relación con Travis Scott en buenos terminos. [FOTO: Captura Twitter]

Kylie Jenner niega haberse encontrado con Tyga de madrugada. [FOTO: Captura Twitter]

“Internet hace que todo sea 100 veces más dramático de lo que realmente es. No hubo ‘2am con Tyga’. Me ven dejar a dos de mis amigos en un estudio en el que él estaba", escribió el 3 de octubre.