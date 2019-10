José José tendrá último homenaje en Estados Unidos

Cientos de personas se reúnen hace días en Ciudad de México para homenajear a José José; pero en Miami sus familiares han acudido al funeral en medio del escándalo y –hasta el cierre de esta edición– aún no está claro si los restos del cantante irán al país azteca. “Mientras las autoridades esperan la llegada del cuerpo desde Miami para organizar un homenaje en el Palacio de Bellas Artes –se prevé que el domingo– quienes no podrán entrar en la catedral de mármol de Carrara de la cultura organizaron un masivo karaoke callejero”, cita El País.

En tanto, la ceremonia fúnebre tuvo lugar en la sucursal de Caballero Rivero Westchester, en Estados Unidos. “José José no va a ser enterrado en México, ni siquiera sé si va a ir a México”, dijo el periodista Luis Ernesto Berrios, a su salida del velorio, según cita Infobae.

Como se sabe, los herederos de el Príncipe de la Canción mantuvieron una disputa pública para decidir dónde y cómo sería despedido el cantante. Jorge Reynoso y su esposa, la cantante Noelia, habrían intervenido para que el cuerpo no fuese incinerado. “Hay un pacto de palabra aquí, no hay nada firmado, todo está sujeto a la buena fe de ambas partes. Sería un crimen en contra del pueblo de México si no va”.

Por su parte, Marysol Sosa, la hija de José José, dijo que había sido un velorio “hermoso”. Y, José Joel reconfirmó que sí vieron el cuerpo de su padre. “Para que esto no se presente a otro tipo de especulaciones, sí está aquí, lo dejaron hermoso, elegante, bello, digno, hubo mariachis, lloramos”. La ceremonia abierta al público se hará hoy en el auditorio del Miami-Dade County, sostiene Univision.