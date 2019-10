Jessica Newton descarta a Ivana Yturbe: “Ella ya no tiene nada que ver conmigo”

Jessica Newton expresó su molestia con la renuncia de Ivana Yturbe del Miss Progress International 2019 en Italia, luego de sufrir una descompensación.

Según el conductor Carlos Cacho, la organizadora del Miss Perú lanzó un duro comentario respecto a la frustrada participación de la modelo peruana.

A través de WhatsApp, el maquillador y amigo de Jessica Newton leyó el mensaje que ella le envió: “Lo que Jessica me dice en el audio es demasiado grueso (...) pero me escribe y me dice 'yo creo que ya ha sido suficiente, la belleza no disculpa tanta inmadurez, deben cambiar o retirarse porque aburren´”

Además, también difundió un audio donde la organizadora del Miss Perú descarta tener alguna relación con Ivana Yturbe desde que se retiró del certamen de belleza.

“Ni he estado ni quiero estar (en contacto con Ivana). No he intentado llamarla ni ella a mí tampoco. Ella no es parte del Miss Perú, ella no es parte de mi organización y no me toca comentar nada. Ella ya no tiene nada que ver conmigo”, agregó Jessica Newton.

Ivana Yturbe: Carlos Cacho critica a modelo

El conductor Carlos Cacho dejó entrever que la descompensación de la ‘Princesa inca’ no fue casual, mientras participaba en el concurso de belleza Miss Progress International 2019.

“En realidad yo no me creo la descompensación por el ampay a Mario Irivarren, tengo otra información, no la tengo confirmada y no la puedo lanzar... Ahí hay algo que no se ha dicho”, contó.

¿Por qué Ivana Yturbe renunció al Miss Progress International?

La modelo peruana se desmayó tras padecer vómitos, fiebre y diarrea, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia y abandonar el certamen de belleza. Ivana Yturbe viajó a Italia para competir en el Miss Progress International 2019, concurso donde se la señaló como una de las favoritas para ganar la corona.