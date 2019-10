Alejandro Fernández “Los hispanos hemos aportado mucho a la cultura norteamericana”

Desde México: Jannina Eyzaguirre V.

Alejandro Fernández hace tiempo dejó de ser un ‘Potrillo’ y ahora, a sus 48 años, se perfila más bien como un caballo fino, de paso y sangre azul. Hijo del famoso Vicente Fernández, ícono de la canción mexicana, Alejandro ha construido su propio camino, con algunos reveses, pero que le han valido consolidarse, madurar y llegar a un punto en el que ha logrado hacer valer su propio nombre y apellido.

La República llegó a la capital mexicana para conversar con el ‘Potrillo’, a propósito del lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Caballero’, con el que está retomando sus raíces rancheras después de transitar por varios géneros como el pop y compartir voces con otros intérpretes como David Bisbal y Sebastián Yatra. Es un hombre amable, sensible y mucho mejor parecido de lo que se le ve en la pantalla. ‘Caballero’ es el tema promocional de su nuevo disco que saldrá a comienzos del 2020.

Acabas de lanzar ‘Caballero’. ¿Cómo así te animas a retomar la música ranchera?

Tenía una asignatura pendiente con el público. Cuando me di el permiso de explorar en el pop, siempre les había dicho que no iba a dejar la música mexicana y que iba a regresar a ella. Me fue muy bien con el pop, tuve discos con mucho éxito, pero me empecé a dar cuenta en mis presentaciones que, a pesar de todo, siempre llevaba el mariachi. Cuando hacía una transición del pop al mariachi el público se volvía loco, sentía como que ya me lo estaban pidiendo. Yo tenía ese compromiso y promesa con la gente.

Además, el lanzamiento viene acompañado de un video grabado en Tapalpa (Jalisco).

Sí. Tapalpa es un pueblo mágico, muy mexicano, porque queríamos resaltar la cultura mexicana y su belleza natural.

Y lo has trabajado con Oliver Castro, (director de Amores perros). ¿Cómo fue la experiencia de concebir este video de la mano de él?

Fue increíble porque Oliver logró transmitir un homenaje al cine mexicano y a los fotógrafos mexicanos de la época. Todo eso se vio reflejado allí, no fue un video, sino como fotografías, con tomas impresionantes.

Eres uno de los cantantes mexicanos con una amplia trayectoria artística en tiempos en que el mundo ha cambiado. Has conocido la magia del disco de vinilo, luego el CD y ahora vives la época digital y las plataformas musicales. ¿Por qué crees que un artista como tú se mantiene vigente? ¿Cuál es la fórmula? ¿Quizás las letras de la música? ¿O el romanticismo?

Pienso que es un cúmulo de muchas cosas. Primero que nada, debes saber y estar bien claro de lo que quieres, lo que vas a decir, lo que vas a transmitir y qué canciones vas a cantar, los discos que vas a hacer y con quién te vas a rodear para hacer esos discos. Porque yo soy el que da la cara, pero hay un gran equipo detrás que me apoya para que todo salga bien. Pero lo más importante es hacer las cosas de corazón y de frente.

Has recibido muchos premios a lo largo de tu carrera y reconocimientos como la ‘Herencia Hispana’ hace unos días en Nueva York. ¿Qué significan los premios para ti?

Son un reconocimiento a tu carrera y siempre los voy a guardar en mi corazón. Todos son importantes, pero este (Herencia Hispana) lo es más por los tiempos que estamos viviendo en Estados Unidos; que me den este premio ahora, que estamos viviendo este problema con los migrantes, es poder tomar la bandera o abanderarnos por nosotros. Conmigo, también lo han recibido Canelo y Eugenio Derbez, entonces, nos van a dar la oportunidad de tomar el micrófono y ser los voceros de nuestros hermanos hispanos.

¿Y qué les dirías a tus hermanos hispanos si en este momento te dieran el micrófono?

No me gusta meterme mucho en el tema político, pero solo digo la verdad, soy objetivo en la vida y pues creo que vienen momentos difíciles, se está nublando un poco, pero hemos pasado por momentos más duros que estos, así que unidos vamos a hacer muchísimas cosas. Es importante que nos unamos todos y como lo dije el día del Grito de Independencia: ‘México lo llevamos dentro todos los mexicanos y debemos celebrar todos los días’. Y no estamos robando, la gente viene a Estados Unidos a trabajar, nadie está robando nada, ni espacios ni nada, los migrantes hemos aportado muchísimo a la cultura norteamericana.

Vienes de un legado artístico importante que inició tu padre, Vicente Fernández, y ahora tu hijo Alex Fernández sigue los pasos. ¿Qué sentiste cuando Alex decidió cantar? ¿Pensaste, como algunos padres, que era mejor que no siguiera tu misma profesión?

Me sentí muy bien, superorgulloso, pero me tomó por sorpresa. Siempre que le preguntábamos a Alex si quería cantar, decía que no. Le gustaba tocar el piano, también cantar, pero le daba mucha vergüenza cuando le pedíamos que lo hiciera frente al público. Sin embargo, un día durante una presentación en el Auditorio Nacional subió al escenario con sus hermanos, cantaron y él también tocó en el piano. No tuvo un error, le salió perfecto, allí vi que miedo al público no iba a tener y si se decidía le iba a ir muy bien. Aunque sentí la responsabilidad que dedicarse a esta carrera es muy fuerte, aparte del apellido que lleva iba a ser doblemente fuerte, pero cuando lo vi tan decidido y empecé a ver el trabajo que está haciendo me sentí superorgulloso, más ahora que le dan este reconocimiento por su primer disco, con una nominación al Grammy, es maravilloso.