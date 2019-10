Rodrigo González confirma el fin de su relación con Sean Rico [VIDEO]

El controvertido conductor Rodrigo González confirmó que terminó con su novio Sean Rico, con quien mantuvo una relación de 5 años. La revelación la hizo en una entrevista con María Pía Copello, para su canal de YouTube.

Al ser cuestionado sobre cómo era en el amor, el exconductor de “Válgame Dios” dejo entrever que Sean Rico habría tenido dudas sobre su futuro juntos.

"Soy entregado. Yo pienso que, si uno elige a una persona para caminar juntos, para ser compañeros de vida, es para eso... No vas a estar '¿y si mañana?', no. Si lo elegiste, el pollo viene con papas, así es la cosa", indicó.

No obstante, Rodrigo González quiso dejar en claro que la decisión de concluir con la relación fue suya.

“Siempre he sido blindado en mi vida con amor y las cosas que me pasan y me siguen pasando, son todas decisiones propias, yo he decidido esto, lo otro y que quiero para mi vida”, señaló.

Rodrigo González y Sean Rico terminaron su relación de 5 años. [FOTO: Instagram]

De esta forma, el polémico conductor terminó con las especulaciones que surgieron sobre su relación cuando se evidenció que sus publicaciones en Instagram ya no incluían a Sean Rico, en especial las últimas imágenes de la celebración de sus 40 años, con un viaje a España que lo muestran haciendo turismo solo.

“¿Por qué me lo preguntas? porque no ves algo ya, entonces te voy a responder como el Divo de Juárez: “Lo que se ve, no se pregunta”, dijo para finiquitar el tema.

Tras la confirmación de la noticia, Sean Rico procedió a eliminar todas sus publicaciones de Instagram, mientras que Rodrigo González aún mantiene las fotos donde ambos aparecen juntos, siendo la última la del 6 de junio celebrando su 5to aniversario.