Sean Rico toma drástica decisión tras ruptura con Rodrigo González

Rodrigo González alborotó las redes sociales con el fin de su romance con el venezolano Sean Rico, tras más de cinco años de romance. Desde entonces, el conductor de televisión no deja de recibir mensajes de solidaridad.

Cuando algunos usuarios quisieron mandarle mensajes a Sean Rico, se percataron de que el publicista nacido en Caracas hace casi 30 años decidió no dejar rastros de lo que fue su historia de amor y borró todas sus publicaciones de Instagram.

Al parecer, el exnovio de Rodrigo González quiere tomarse un tiempo para superar la ruptura y volver a las redes sociales cuando todo esté más tranquilo.

Además de borrar sus fotos y videos, Sean Rico, de 29 años, dejó de seguir al exconductor de “Válgame Dios” en Instagram. Lo mismo hizo el popular ‘Peluchín’.

Rodrigo González confirmó su soltería: “Lo que se ve, no se pregunta”

Tras rumores de que Rodrigo González ya no estaba con Sean Rico, el amigo de Gigi Mitre promocionó la entrevista que días antes le hizo María Pía Copello y compartió un video donde la youtuber le pregunta sobre su situación sentimental.

En la entrevista que se publicó el viernes 4 de octubre, el exconductor de “Válgame Dios” contó cómo es él cuando está en una relación. "Soy entregado. Yo pienso que, si uno elige a una persona para caminar juntos, para ser compañeros de vida, es para eso... No vas a estar '¿y si mañana?', no. Si lo elegiste, el pollo viene con papas, así es la cosa", manifestó en “Ya no ya”.

Luego, el conductor de televisión dio a entender que la decisión de concluir su relación con Sean Rico fue suya. “Siempre he sido blindado en mi vida con amor y las cosas que me pasan y me siguen pasando son todas decisiones propias (...) yo he decidido esto, lo otro y que quiero para mi vida”.

Rodrigo González, quien llegó a la base cuatro el pasado 2 de octubre, no quiso dar detalles de su ruptura con el publicista venezolano, solo dijo a María Pía Copello: “Lo que se ve, no se pregunta”, en referencia a Juan Gabriel.

Tras las revelaciones de ‘Peluchín’, sus seguidores se solidarizaron con el presentador de televisión por su ruptura. “Ro va a encontrar el amor y va a ser muy feliz porque lo merece”, “Rodri te amo con locura y pasión. Posdata: mi mamá dice que te extraña en los almuerzos”, “Sincero al 100 % te extrañamos”, “No puedo creer eso”, “Ya no se siguen” y “Me dolió en mi cora, pero si tú estás bien nosotros también”; fueron algunos de los mensajes que le dedicaron a Rodrigo González.