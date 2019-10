Rocío Miranda ataca a Melissa Klug: “Si Jefferson es mal padre el tiempo lo dirá”

Melissa Klug se ha caracterizado por ser una mujer sin pelos en la lengua y decir lo que piensa, lo cual la ha llevado a ganarse muchos simpatizantes, así como un número similar de detractores. Uno de estos es la modelo Rocío Miranda, quien ha criticado a la ‘Blanca de Chucuito’ por las constantes declaraciones que hace en contra del padre de sus hijos, Jefferson Farfán.

Y es que la expareja del futbolista ha estado mucho más aguda en sus críticas hacia Jefferson Farfán una vez que se diera a conocer de forma pública que estaba en salidas con la salsera Yahaira Plasencia. Desde entonces, Melissa Klug ha sido ‘caserita’ de los medios de espectáculos locales ante cada novedad que surge relacionada a la vida privada del jugador de la Selección Peruana.

Estas declaraciones habrían incomodado a Rocío Miranda quien no dudó en expresar su molestia con Melissa Klug por sus constantes declaraciones sobre Jefferson Farfán.

“Me parece desatinado que ella se expresa así de su expareja. Si Jefferson (Farfán) es buen o mal padre lo dirá el tiempo. Si cumple o no con sus hijos, igual… Pero Melissa no debe hablar mal de él, no es muy sano”, aseguró Rocío Miranda.

Rocío Miranda, quien también es madre al igual que Melissa Klug, siguió con su idea, asegurando que serán los hijos de ambos quienes finalmente con el tiempo decidirán si tanto la ‘Blanca de Chucuito’ como Jefferson Farfán fueron buenos padres y las enseñanzas que estos les dejaron como legado.

“Creo que siempre debemos poner paños fríos en el tema de los niños, y serán ellos lo que avalen más adelante si aprendieron, si se criaron de la mano de su madre, como siempre los vemos, y qué enseñanzas les dejó su padre”, puntualizó Rocío Miranda.

Jefferson Farfán distanciado de sus hijos

Recordemos que tras conocerse las salidas de Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia y, sobre todo, del viaje que ambos realizaron a Cuba, Melissa Klug afiló más su artillería contra el futbolista, asegurando que sus hijos se habían enterado de dichas noticias, estando molestos con el jugador del Lokomotiv de Moscú.

“… Yo no me meto en su vida sentimental, él puede elegir a la persona que quiere en su vida, pero mi molestia es que no cumple como padre en visitar a sus hijos… tengo cero contacto con él y su familia. Entonces, que medite y piense en los chicos. Adriano no quiere ni hablar con él”, expresaría Melissa Klug.