Carlos Cacho critica a Ivana Yturbe: "Representar a tu país es un honor, no es ningún chiste”

El conductor habló fuerte y claro en su programa. Carlos Cacho se pronunció sobre la salida de Ivana Yturbe del concurso de belleza “Miss Progress International 2019” realizando polémicas declaraciones.

Dentro del espacio que transmite en Exitosa, el polémico exjurado de “Reinas del show” afirmó que tiene una versión diferente a la que expuso la chica reality, pero que no puede revelarla

"En realidad yo no me creo la descompensación por el ampay a Mario Irivarren, tengo otra información, no la tengo confirmada y no la puedo lanzar [...] ahí hay algo que no se ha dicho”, expresó.

“Qué malagradecida [...] representar a tu país es un honor, no es ningún chiste”, agregó el conductor.

El maquillador de las estrellas indicó que una reina de belleza no puede desobedecer a su dieta porque podría sufrir una descompesación. En ese sentido, lanzó una dura crítica.

"Si tú estás en el régimen de dieta de una reina de belleza y te vas de tragos, por ejemplo, ya sabes lo que te viene. Porque estás sometida a una tremenda dieta y por ahí te pasas de copas y terminas en el Pronto Soccorso (clínica)”, expresó.

Carlos Cacho pidió explicaciones a Ivana Yturbe

Así también, el conductor pidió a la modelo claras explicaciones de lo ocurrido: “No nos merecemos ese papelón, ella tiene que rendir cuentas al Perú”.

En su discurso, habló sobre la inteligencia de la chica reality: “A mí una mujer poco inteligente, una chica sin capacidades para desarrollarse con nivel, con soltura, se me cae así tenga la cara más linda del mundo ".

“Hay gente que definitivamente no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo: hablo de pensar y caminar en tacos”, agregó Cacho.

Magaly Medina también critica a Ivana Yturbe

La conductora de televisión, en la última emisión de “Magaly TV: La Firme” aprovechó el espacio televisivo para hablar sobre la descompesación que sufrió Ivana Yturbe antes del concurso de belleza.

"De verdad que me parece raro que hayan hecho tanta promoción para llevar a Ivana a un concurso que hasta la miss Newton desconoce".

“Sería irresponsable de su parte, y la del certamen, llevársela sin sus medicamentos”, agregó.