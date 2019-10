Franco de Vita se pronuncia sobre xenofobia a los venezolanos en Perú

Franco de Vita se sumó junto a Nacho a la lista de cantante que se han pronunciado en contra de la xenofobia de la que son víctimas los venezolanos en el Perú.

A través de Instagram, el baladista envió un mensaje a sus compatriotas y le le pidió al pueblo peruano que sepan comprender la crisis que atraviesa Venezuela, por la que los extranjeros decidieron abandonar el país.

“Qué tal amigos del Perú, les habla Franco de Vita. Estoy un poco impactado con las imágenes y las noticias que nos están llegando en este momento de allá", inicia el cantante de 65 años

"Como saben, Venezuela es un país que ha recibido gente de todas partes del mundo, también del Perú, y ustedes nos han recibido siempre con tanto cariño, con tanto afecto a todos los artistas venezolanos”, dijo el intérprete de 'Si la ves' en un video publicado en la mencionada red social.

“Perú, les pido que tengan el mismo afecto a esta gente que está saliendo de su país porque no tienen alternativa, no tienen comida, no tienen medicinas, no tienen vida. Gracias por recibirlos y darles un poco de cariño a mis paisanos venezolanos. Muchísimas gracias Perú, les estaremos eternamente agradecidos”, finalizó.

Nacho ofrece pasajes a venezolanos

El excompañero de ‘Chino’ lamentó las declaraciones de una congresista peruana que discriminó a los venezolanos en plena sesión; sin embargo, ese sería el pensamiento de solo una minoría.

“Pensando en soluciones, de mi parte quiero ofrecer 15 pasajes de regreso a Venezuela a través de mi agencia de viajes”, manifestó en Instagram.