Patricio Parodi sobre su casting en “Esto es Guerra”: “Me dijeron bájate la camisa para ver los cuadros”

Patricio Parodi se pronunció luego que Magaly Medina le ganara en el juicio que le entabló en 2015 por difamación y calumnia. En una reciente entrevista para el programa “Estás en todas”, el novio de Flavia Laos habló de sus anécdotas antes de llegar a la televisión.

El participante de “Esto es Guerra” contó detalles que pocos sabían sobre su casting que hizo para estar en el reality de América TV. El ex de Sheyla Rojas evitó hablar sobre el proceso legal que tuvo con la popular ‘Urraca’; sin embargo, sorprendió con las anécdotas que vivió antes de estar en las pantallas de la televisión peruana.

“Eran dos chicos de producción que fueron a buscar gente al bulevar para apuntar sus datos y llamarlos al casting. Se me acercaron de la nada y así de frente ‘cómo te llamas’ (...) Me asusté. Me hablan del programa y me preguntaron si quería entrar, sí claro dije. Dentro de mí me decía: ‘Como no me llaman de Combate’”, contó Patricio Parodi en una entrevista con ‘Choca’ Mandros.

En ese contexto, el novio de Flavia Laos argumentó que delante de sus amigos le pidieron que se quitara la camisa.

“Me pareció gracioso- fue cuando les di mis datos- yo dije me están bromeando. Pero ‘Coco’ al toque chapó a ver, a ver, pero bájate la camisa para ver los cuadros, para tomarte una foto. Fue ahí mismo, fuera de la juerga donde había un montón de gente. Al fin y al cabo yo quería entrar, lo hice, me desabotoné no más y me tomé fotitos rápido”, reveló el participante de “Esto es Guerra”.

El ahora youtuber creyó que las cosas eran fáciles, pero tuvieron que llamarlo otra vez para la prueba final de su casting.

“Me hicieron quitarme el polo, fotos aquí, fotos allá. Creo que se la mandaron a Peter, porque ese día él no estaba en la oficina. Me dijeron no nos llamen, nosotros te llamamos. Patricio, ahora sí ven al casting(...) Habían 10 ó 12 chicos, me pusieron vasitos, tuerquitas, pero gané obviamente”, acotó Patricio Parodi.

Los padres de Patricio Parodi lo apoyaron desde un inicio

De acuerdo con las palabras de Patricio Parodi, sus progenitores siempre respaldaron la decisión de ingresar en el reality de “Esto es Guerra”, pues ellos aseguraron que se trataba de algo relacionado con el deporte.

“Ellos lo veían deporte. Mi papá siempre le gustaba verme competir. Eran los primeros en la fila grabando (....) Siempre les ha encantado apoyarme en ese tipo de cosas”, manifestó el novio de Flavia Laos.