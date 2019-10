Carlos Galdós confirmó el fin de su matrimonio: ''Está bien disfrutar de la soledad''

Carlos Galdós es uno de los conductores más polémicos del país, pero a la vez uno de los más reservados con su vida privada. Por ello sorprendió lo que dijo en el programa de Magaly Medina.

El conductor radial llegó al set de “Magaly TV La Firme” para dar detalles del unipersonal que presentará este jueves 10 de octubre en el Teatro Peruano Japonés; sin imaginarse que terminaría hablando de su vida personal.

La periodista de ATV le preguntó a su invitado con cuántos divorcios estaba llegando a los 45 años. “Yo con dos, pero a mí me va muy bien con los divorcios. Yolanda me lo agradece día a día. Y Carla también. Estamos en ese proceso del agradecimiento”, manifestó Carlos Galdós. Fue así que confirmó el fin de su matrimonio con Carla Carbo Ponce de León, madre de sus menores hijos.

El expresentador del polémico programa “La Noche es Mía” indicó que aún no está todo superado con Carla. “Un año después todavía hay un tramo de oscuridad muy dolorosa, pero bien”, agregó.

Carlos Galdós contó que en la actualidad disfruta de su soltería. ''Tienes que estar contigo. Está bueno disfrutar de la soledad. Me jo** la humanidad''.

Carlos Galdós anuncia nuevo unipersonal

El locutor de radio Capital habló de “Galdós 45”, con el que celebrará la vida el próximo jueves 10 de octubre. “Este es un unipersonal que tiene una característica muy particular, sólo será una única función porque habrá mucha emoción y vivencias mías, aunque también aspectos de la vida en general, porque todos tenemos pérdidas, todos tenemos momentos gloriosos, momentos penosos, de agradecimientos”, manifestó el comunicador.

“Me han preguntado por qué hago este unipersonal a los 45 y no a los 50. La respuesta es que considero que el tramo de los 40 es muy importante, pues hay cambios de diversos tipos, no sólo físicos. A los 40 ya diste un par de vueltas a la manzana de tu vida y vienen cargados de éxitos, penas, alegrías, cosas lindas, pérdidas, duelos. A los 50, ya los amortiguaste. En cambio, a los 40, recién los estás enfrentando y de eso hablaré en el show”, agregó el reconocido showman.

Con su singular ironía, Carlos Galdós dio un adelanto de su show y dijo que por ejemplo a los 40 años tienes tu primera consulta con el urólogo y eso es una experiencia muy incómoda, eso es transversal a todos. “Quiero que sea sold out una noche. De hecho, habrá muchas emociones a flor de piel que creo se van a registrar en un solo momento, lo otro sería actuar y no me gusta”, concluye.