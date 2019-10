Brunella Horna tiene sorprendente reacción al oír sobre Renzo Costa

A su corta edad, Brunella Horna es una de las modelos y ex chica reality más exitosa del momento. Desde sus inicios en televisión, la chiclayana demostró que quería abrirse su propio camino en la industria de la moda.

En estos últimos días, la popular ‘Baby Candy’ ha estado en boca de todos por la supuesta separación del exparlamentario. Luego que aclarara su estabilidad emocional a lado del excongresista Richard Acuña, la modelo ha estado en diversos programas de América TV hablando sobre éxito como empresaria y sobre su relación con el político.

En la reciente emisión de “Estás en todas”, donde no apareció Sheyla Rojas, Brunella Horna estuvo en aprietos cuando ‘Choca’ Mandros habló sobre las exparejas de los invitados en el programa sabatino.

“¿Ustedes han hablado bien de sus ex? Pregunto.....Se me ocurrió justo ahorita”, interfirió el también productor de América TV, luego de ver una entrevista de Sheyla Rojas con Fabio Agostini, donde hablaron de las relaciones pasadas.

Con evidente incomodidad, Brunella Horna se pronunció sobre el tema e indicó lo siguiente a Ingacio Baladán y el amigo de Sheyla Rojas: “Bueno, yo de mi expareja trato de no hablar, porque yo pienso que cada uno está en su relación, él puede estar en su vida. Aparte, la ex que opina del ex, cae antipático . No hablen del ex, caen antipáticos”.

Brunella Horna

¿Fue una indirecta para alguien? La empresaria chiclaya no pudo camuflar su malestar y dejó entrever que se refería a alguien en particular, debido a los gestos al momento de hablar sobre el tema.

Finalmente, Brunella Horna trató de esquivar el tema al recordar que Fabio Agostini había comentado que Ignacio Baladán no formaba parte de “los rostros más hermosos de la televisión peruana”.

Brunella Horna expuso secreto del congresista Richard Acuña

La empresaria Brunella Horna expresó que no recordaba haber dicho que ella quería quedar embarazada para tener un hijo con el excongresista Richard Acuña.

Incluso, se animó a mencionar que ella ya tiene una “pequeña” con el congresista, haciendo alusión a una cachorra. Además, descartó que el político y ella hayan tomado rumbos diferentes.