Brian Johnson: los motivos de su alejamiento de la banda de rock AC/DC

Una de las bandas de hard rock más icónicas del mundo es AC/DC. Con más de cuarenta años de vida musical y 19 discos en su haber, se ha consagrado como una de las agrupaciones más influyentes de su generación y, sin lugar a dudas, la voz de Brian Johnson es en gran parte responsable de este éxito.

Sin embargo, los seguidores del quinteto australiano recibieron en el 2016 la triste noticia de que Johnson se retiraría de los escenarios, siendo sustituido por Axl Rose para el resto de la gira “Rock or Bust”. Este cambio generó múltiples reacciones de los fanáticos por lo intempestivo de su salida.

La mítica voz de AC/DC, que cumple este 5 de octubre 71 años, se encargó de aclarar el motivo de su alejamiento de la banda. Tras 36 años siendo la voz principal de la agrupación de rock, afirmó que su retiro se debía a problemas de salud.

Johnson explicó que padecía dificultades de audición, que podrían generar una sordera total si continuaba expuesto a niveles altos de sonidos, que son recurrentes en los escenarios. Pese a ello, añadió que lucharía por continuar en los escenarios.

“Tras realizarme una serie de exámenes (...), me advirtieron que si seguía tocando en recintos grandes, me arriesgaba a quedarme totalmente sordo. Aunque me quedé horrorizado por tan terrible noticia, ya llevaba un tiempo dándome cuenta de que mi pérdida parcial de oído estaba afectando a mi interpretación en el escenario. Tenía problemas para escuchar las guitarras en el escenario y como no podía oír con claridad al resto de la banda, temía que la calidad de mi interpretación pudiera verse comprometida”, publicó en un comunicado oficial.

A pesar de su alejamiento, su característica voz es aún recordada por la fanaticada de AC/DC que no pierde la esperanza de volver a escuchar en vivo sus interpretaciones en temas como Back and Black, Highway to Hell, Thunderstruck o Hells Bells.

Fuera de los escenarios, Johnson conduce desde el 2014 un programa dedicado a los automóviles, otra de sus pasiones, llamado “Cars That Rock with Brian Johnson”, a través de un canal de televisión británica.