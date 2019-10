¿Es la nueva ‘reina del totó’? Daniela Darcourt canta “Y le dije no” de Yahaira Plasencia

Sorprendió a todos con su talento. La cantante de salsa Daniela Darcourt fue una de las invitadas al programa “Esto es guerra”, donde se encontró con Paula Arias, quien fue su jefa en la orquesta Son Tentación.

Ellas participaron en un concurso de canto junto a los chicos reality del programa. La producción sorprendió a las invitadas cuando presentaron la canción “Y le dije no” de Yahaira Plasencia.

Paula Arias fue la que reaccionó rápido para llevarse el punto, pero lamentablemente no sabía la letra de la canción “Y le dije no” de Yahaira Plasencia.

Quien aprovechó esa desventaja fue Daniela Darcourt, quien pidió el turno para poder demostrar que ella si sabe la canción desde el inicio.

Al mismo estilo de la ‘reina del totó’, la cantante de salsa cantó casi todo el tema que le está dando fama internacional a la amiga de Jefferson Farfán.

Cuando la intérprete de “Señor mentira” comenzó a cantar, los chicos reality de “Esto es guerra” se quedaron sorprendidos por lo que estaban escuchando, y no dudaron en apoyarla en su presentación.

Para confirmar que no mantiene ningún tipo de rivalidad con Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt mostró que también conoce cada paso de baile de la canción “Y le dije no”.

La primera vez que las salseras de moda se reunieron en un mismo escenario fue para una de las finales del reality de competencia. Ambas presentaron un show musical y cantaron juntas la canción “La copa de la vida”, la cual le pertenece a Ricky Martin.

Paula Arias, dueña de la orquesta Son Tentación, también quiso reunirlas para que la apoyen en una sentencia de “Reinas del show”. Pese a los intentos que realizó, nunca pudo juntar a las cantantes, que ahora son solistas, en el programa donde concursó.

La letra de la canción “Y le dije no” de Yahaira Plasencia

Y no es que no te quiera, pero no te necesito

Ahora que estoy más buena que triste que estás solito

Y le dije no

No es como tú quieras, baby que pena, pero es a mi manera

Y le dije no

No es como tú quieras, voy a ponerte en la lista de espera

Ahora siéntate y quédate esperando

No haga’ cara como que tú no ha roto un plato

De mi paciencia tú te estabas aprovechando, tú me fallaste, tu juego ha terminado

Ya no soy tuya, quítate de la cabeza que soy tuya, ya no más

Ya no soy tuya, quítate de la cabeza que soy tuya, ya no, no más

Y le dije no

No es como tú quieras, baby que pena, pero es a mi manera

Y le dije no.