Selena Gomez retoma relación con su ex tras boda de Justin Bieber

Reconciliación a la vista. La prensa de espectáculos y los fans estuvieron pendientes de las primeras reacciones de Selena Gomez tras el matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin.

Al parecer, Selena Gomez no tiene ningún interés en dar su opinión sobre la nueva etapa de su expareja, con quien tuvo una comentada relación cuando ella aún era una actriz en Disney.

La vida de Bieber no está siendo una sombra y ha decidido demostrarlo. En la red social Instagram se publicó una foto de ella acompañada de un famoso ex, con quien salió luego de terminar con Justin Bieber.

¿Quién es el acompañante de la cantante? La persona que aparece abrazando por la espalda a Selena Gomez es Niall Horan, integrante de la banda One Direction, también con una carrera como solista en su nombre.

La usuaria que publicó la foto de Selena Gomez y Niall Horan es amiga de los famosos, ya que escribió un tierno mensaje en la red social Instagram para poder describir cómo la pasaron en el reencuentro.

Ellos retomaron su relación como amigos, tras estar distanciados. La cantante compartió la nueva canción de Niall Horan en su cuenta personal de Instagram con el siguiente mensaje: “Esto salió hace 5 minutos y estoy muy segura de que necesitan descargarlo”.

La canción que recomendó Selena Gomez a sus seguidores tiene como nombre “Nice to meet you”, y de casualidad, el título coincide con el reencuentro que tuvo con el ex cantante de One Direction.

Selena Gomez se luce con su ex tras matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin. Fuente: Instagram

¿Niall Horan le dejó una indirecta a su ex? La letra de la canción que compartió la actriz dice esto: “Me gusta la forma en la que hablas. Me gusta las cosas que usas. Quiero tu número tatuado en mi brazo con tinta, lo juro. Porque cuando la mañana viene, sé que no estarás ahí. Cada vez que dé la vuelta tú desapareces”.