Ruby Rose: actriz de ‘Batwoman’ pudo quedar paralítica tras filmar arriesgada escena

Darle vida a ‘Batwoman’ no ha sido nada fácil para Ruby Rose, quien a través de su cuenta de Instagram confesó que durante el rodaje de una escena sufrió una terrible lesión que casi la deja paralítica.

La actriz australiana contó su experiencia en una extensa publicación en la red social, donde además añadió un video. Sus seguidores le dieron su apoyo tras revelarse la noticia.

En el 2018 se anunció que la celebridad de 33 años había sido escogida para interpretar a ‘Batwoman’, superheroína de DC Comics que fue integrada a las publicaciones durante el 2006.

Encarnar al personaje puso en peligro su vida. De acuerdo a lo revelado por la actriz, durante la filmación de la serie habría sufrido una hernia discal que estuvo a punto de cortar parte de su espina dorsal.

“Para todos los que me preguntan por mi nueva cicatriz en el cuello, hace un par de meses me comunicaron que necesitaba cirugía de urgencia o corría el riesgo de perder la movilidad”, explicó Ruby Rose.

En su publicación añadió un agradecimiento al médico que la operó. “Tenía dolor crónico y había dejado de sentir los brazos...”, añadió.

La serie ‘Batwomen’ se estrena este mes de octubre. Ella se hizo conocida tras participar en ‘Orange is the new black’, producción famosa de Netflix.