El príncipe Harry y Meghan Markle demanda a tabloides británicos por interceptar sus llamadas y cartas

El príncipe Harry anunció que tomará acciones legales contra los propietarios de los tabloides británicos The Sun y Daily Mirror.

Estos medios habrían interceptado mensajes de voz del duque de Sussex, según explica el comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

No obstante, como apunta la BBC no se ha establecido a qué periodo exacto correspondería estos audios, presumiendo que en todo caso pertenecerían al 2007, cuando se enjuició por ello a News of the World, llevando a su cierre definitivo en 2011.

Por su parte, Meghan Markle también procedió a demandar al tabloide Daily Mail por publicar sin autorización una carta privada a su padre, Thomas Markle, con quien mantiene una tensa relación.

“Hemos iniciado procedimientos legales contra el DailyMail y su empresa matriz, Associated Newspapers, por la publicación intrusiva e ilegal de una carta privada escrita por la duquesa de Sussex, que es parte de una campaña de este grupo de medios para publicar historias deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo”, se lee en el comunicado emitido por la Familia Real.

Los cargos apuntan a violación de la privacidad, derechos de autor y manipulación de la agenda de medios.

El duque de Sussex denuncia que interceptaron sus mensajes de voz. [FOTO: Instagram]

¿Meghan Markle víctima como Lady Di?

Para el príncipe Harry su esposa se ha convertido en una víctima de la prensa sensacionalista, como lo fue su madre la princesa Diana.

"Hay un costo humano para esta propaganda implacable, específicamente cuando es deliberadamente falsa y maliciosa”, expresó el duque de Sussex, para más adelante agregar: “He visto lo que sucede cuando alguien a quien amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real. Perdí a mi madre y ahora Veo a mi esposa caer víctima de las mismas fuerzas poderosas”.