La madre de Michelle Soifer rompió su silencio tras el escándalo amoroso de su hija con su expareja Kevin Blow. Como se recuerda, unos audios revelaron que ella sufrió agresiones físicas por parte del dominicano.

Katherine Cárdenas reveló que ha tomado la decisión de apoyar a su hija a que inicie una terapia psicológica.

“Y sí, yo vi un terapeuta para mi hija y todo eso. Ya empieza y estoy feliz porque ella lo ha aceptado y estamos tratando de levantar como tiene que ser a Michelle porque no se merece nada de todo esto que está pasando”, expresó la señora a “Magaly TV, la firme”.

Para la madre de Michelle Soifer, levantar el amor propio de su hija es su principal meta. “Quiero que ella se ame, ella sea número uno en su vida y no poner a nadie delante de ella. No quiero ver a mi hija dependiente de un cualquiera, no. Esa es la parte de Michelle que ahorita es mi prioridad”, agregó.

Además, calificó de inestable a la nueva relación de la popular ‘Michi’ con el modelo venezolano Giuseppe Benigni.

“Yo no puedo opinar de eso, porque yo no veo que sea una relación. Veo que hay un gusto, un coqueteo ahí, pero yo no puedo decir que es una relación estable ¿no? Tampoco quisiera por ahora porque yo pienso que ella necesita todavía encontrarse con ella misma”, comentó la madre de la exchica reality.