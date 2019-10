Hijo de Melissa Klug furioso con Jefferson Farfán: ¡No quiere hablar con él!

La empresaria Melissa Klug concedió una entrevista al programa “El show después del show” para poder hablar de los polémicos pasajes de su vida en los que se ha visto involucrado el padre de sus hijos, el futbolista Jefferson Farfán.

Melissa Klug no dudó en calificar a Jefferson Farfán como un padre que no cumple con las visitas a sus hijos, especificando que prefiere salir de viaje con otras personas y no pasar tiempo con sus pequeños.

“Él dice que yo no cumplo con un trato que tenemos hace 3 años, de opinar sobre él. Yo diría lo contrario porque no cumple. Hay un régimen de visitas que él no cumple. No hay justificación para eso. Quizás por lo que él juega afuera, pero mientras está en Perú debería estar. Está en el acuerdo. Yo no me meto en su vida sentimental, él puede elegir a la persona que quiere en su vida, pero mi molestia es que no cumple como padre en visitar a sus hijos”.

La empresaria conocida como la ‘blanca de Chucuito’ mencionó en una entrevista para un medio local que su hijo Adriano no quiere saber nada de su padre Jefferson Farfán.

Según lo que dejó entrever, su pequeño no quiere mantener algún tipo de comunicación con el popular ‘foquita’ luego de que se expusieran los viajes que realizó con la cantante de salsa Yahaira Plasencia.

"... Tengo cero contacto con él y su familia, entonces que medite y piense en los chicos. Adriano (el hijo mayor de Jefferson Farfán) no quiere ni hablar con él.

Recordemos que hace unos meses, Melissa Klug comentó que la única manera de que Yahaira Plasencia conozca a sus hijos es si el futbolista se anima a oficializar su relación amorosa, la cual ha sido negada en reiteradas oportunidades.

Melissa Klug aseguró que Jefferson Farfán no cumple con visitas a sus hijos. Fuente: El show después del show