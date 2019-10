Exalumnas de James Franco lo denuncian por abuso sexual

El reconocido actor James Franco se encuentra atravesando un delicado momento, luego de ser acusado de aprovecharse de su posición para someter a mujeres.

Resulta que dos exalumnas del estadounidense lo denunciaron este jueves de abusar sexualmente de ellas cuando llevaban clases de interpretación con él.

James Franco inició su carrera interpretativa a finales de la década de 1990.

La demanda, a la que tuvieron acceso diversos medios de comunicación, fue presentada en un juzgado de Los Ángeles por Toni Gaal y Sarah Tither-Kaplan. Esta última fue una de las cinco mujeres que acusaron al actor de compartimento sexuales indebidos al diario Los Ángeles en un artículo publicado en enero de 2018.

En la reciente demanda, según informaron algunos portales internacionales, se indica que tanto James Franco como sus socios en la escuela Studio 4 “desarrollaron un extendido comportamiento inapropiado y sexualmente cargado hacia las estudiantes sexualizando su poder de profesor a estudiante, incentivándolas con oportunidades de papeles en sus proyectos”.

James Franco no se ha pronunciado hasta el momento.

En la denuncia, la dos mujeres contaron que se inscribieron en el taller de James Franco en el año 2014. Sin embargo, les causó gran desconcierto cuando las clases incluían lecciones sobre escenas sexuales que consistían en “simulaciones de actos sexuales que iban mucho más allá de los estándares de la industria”.

Tither-Kaplan señaló en la demanda que en el presunto rodaje de una orgía, el actor de Hollywood aparentaba practicar sexo oral a las mujeres.

No obstante, el problema mayor llegó cuando James Franco quitó las protecciones de plástico que cubrían las vaginas de las mujeres antes de simular el sexo oral. La demanda exige indemnizaciones para las afectadas y la devolución o destrucción de cualquier grabación que se hiciera en Studio 4.

James Franco se une a la lista de famosos acusados de abuso sexual

Recordemos que en 2017 salió a la luz una serie de denuncias por abuso sexual en contra de Harvey Weinstein.

Los medios The New York Times y The New Yorker informaron que docenas de mujeres acusaron al productor de cine estadounidense.

Además, más de 80 mujeres en la industria del cine reportaron posteriormente experiencias como acoso, tocamientos indebidos y violación por parte de Weinstein.

A raíz de esto se creó #MeToo. Este movimiento animó a muchas mujeres a denunciar los abusos que sufrieron por parte de conocidos actores, directores o poderosos de Hollywood.