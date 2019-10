Abel Lobatón toma radical decisión cuando su hija le reclama pensión

El exfutbolista, Abel Lobatón se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por una denuncia que hizo la madre de su hija de tan solo 12 años en “Magaly tv, la firme”.

En una entrevista para el programa de Magaly Medina, Vanessa López contó que su pequeña se contactó con el exnovio de Melissa Klug, para exigirle que realice el pago de pensión que debe cumplir como su padre.

Según las conversación expuesta ante las cámaras, su hija le escribió al exfutbolista tras enterarse de que este salió a divertirse con la cantante Paula Arias y que además de ello se fue de viaje con su pareja al balneario de Máncora en Piura.

Al ver que la menor le reclamaba por el pago de la pensión, Abel Lobatón se mostró muy ofuscado y le dijo a su hija que no intercambiaría más palabras con ella hasta que le hable “con respeto”.

La conversación entre Abel Lobatón y su hija

- Papá necesito que me des plata para mis cosas

Abel Lobatón: ¿Qué?

- Sí

Abel Lobatón: No entiendo, qué plata

- Pa yo tengo cosas del colegio y mi mamá no va a estar dando todo el tiempo y no me vengas a decir que no tienes porque te has ido de viaje y yo te he visto. Me la vas a dar ¿sí o no?

Abel Lobatón: Mira M., no te equivoques la verdad conmigo primero me hablas con respeto porque soy tu papá, así que ubícate ¿ok? Después, cuando aprendas a hablar con respeto, me escribes. Buenas tardes.

-Uy, ahora si eres mi papá

Abel Lobatón

Abel Lobatón toma drástica decisión

La expareja de Abel Lobatón aseguró que después de que su hija se comunicara con el exfutbolista, este bloqueó a la pequeña de su teléfono.